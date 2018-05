Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! William Karlsson je tekmo v San Joseju takole odločil v 69. minuti. Foto: Reuters Dodaj v

Vegas v zadnji tretjini zapravil prednost dveh golov, a slavil v podaljšku

Tampa Bay proti Bostonu izenačil na 1:1

1. maj 2018 ob 08:55

San Jose,Tampa - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti Vegasa so si v polfinalu Zahodne konference v Ligi NHL v San Joseju priigrali prednost z 2:1 v zmagah, potem ko so na tretji tekmi v podaljšku zmagali s 3:4.

Junak v vrstah Zlatih vitezov je bil William Karlsson, ki je tekmo odločil v 69. minuti. Pol minute prej je podajalec pri zmagovitem golu James Neal zadel vratnico. Z 39 obrambami je blestel tudi vratar Marc-Andre Fleury, v uvodnih 27 minutah je bilo razmerje v strelih kar 27:10 za Sharkse.

Colin Miller, Jonathan Marchessault in Reilly Smith so se med strelce vpisali v razmiku manj kot petih minut druge tretjine (prva dva z igralcem več) in poskrbeli za vodstvo gostov z 1:3, a Las Vegas vodstva ni znal zadržati do konca tekme. V 59. minuti je izenačil Tomaš Hertl.

Na Vzhodu je Tampa Bay z zmago na domačem ledu s 4:2 nad Bostonom poravnal stanje v zmagah na 1:1. Brayden Point se je izkazal z zadetkom v prazno mrežo, s katerim je postavil končni izid, in tremi podajami.

"Na prvi tekmi se nismo znašli, za nas je bil to res težek večer. Danes pa smo se vrnili v igro, saj smo se zavedali, da lahko pokažemo precej več," je po zmagi povedal Point.

Vzhodna konferenca, polfinale:

TAMPA BAY - BOSTON 1:1

4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Gourde 12., Johnson 31., Palat 55., Point 60.; McAvoy 19., Krug 56.

Obrambe: Vasilevski 18; Rask 27.

Torek:

PITTSBURGH - WASHINGTON 1:1



Zahodna konferenca, polfinale:

SAN JOSE - VEGAS 1:2

3:4 (0:0, 1:3, 2:0) - v podaljšku

Meier 27., Kane 48., Hertl 59.; Miller 30., Marchessault 34., Smith 35., Karlsson 69.

Obrambe: Jones 29; Fleury 39.

Torek:

WINNIPEG - NASHVILLE 1:1

M. R.