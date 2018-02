Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Alex Tuch je v 55. minuti odločil zmagovalca na tekmi v Washingtonu. Foto: Reuters Dodaj v

Vegas v zadnjih desetih minutah do preobrata in zmage v Washingtonu

Slavila še Montreal in San Jose

5. februar 2018 ob 09:41

Washington - MMC RTV SLO, STA

V Ligi NHL je vodilna ekipa Zahodne konference Vegas s 4:3 zmagal v Washingtonu, potem ko se je trikrat vrnil po zaostanku enega zadetka.

Washington je v prvi minuti zadnje tretjine po zaslugi gola Nicklasa Bäckströma povedel s 3:2, a je Reilly Smith v 50. minuti s svojim drugim golom na tekmi izenačil, dobrih pet minut pozneje pa je z zmagovitim zadetkom dvorano utišal Alex Tuch. Gostitelji so bili prepričani, da je gol neveljaven, a so ga sodniki priznali. Washington je izgubil drugič zapored.

Kanadski derbi Montreal - Ottawa so s 4:1 dobili Canadiensi. Strelsko formo je znova našel Artturi Lehkonen, ki je dosegel dva gola in s tem prekinil post, ki je trajal vse od 30. oktobra. San Jose je bil v gosteh s 3:1 boljši od Caroline.



Tekme 4. februarja:

WASHINGTON - VEGAS 3:4

MONTREAL - OTTAWA 4:1



CAROLINA - SAN JOSE 1:3

VZHODNA KONFERENCA LESTVICA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 52 36 13 3 75 BOSTON BRUINS 50 31 11 8 70 WASHINGTON CAPITALS 52 30 17 5 65 TORONTO MAPLE LEAFS 54 30 19 5 65 NEW JERSEY DEVILS 51 27 16 8 62 PITTSBURGH PENGUINS 54 29 22 3 61 COLUMBUS BLUE JACKETS 52 27 21 4 58 PHILADELPHIA FLYERS 52 24 19 9 57 --------------------------------------- NEW YORK ISLANDERS 53 26 22 5 57 CAROLINA HURRICANES 53 24 21 8 56 NEW YORK RANGERS 52 25 22 5 55 FLORIDA PANTHERS 50 22 22 6 50 DETROIT RED WINGS 51 21 22 8 50 MONTREAL CANADIENS 53 22 25 6 50 OTTAWA SENATORS 51 17 25 9 43 BUFFALO SABRES 52 14 29 9 37

ZAHODNA KONFERENCA LESTVICA T Z P PK To VEGAS GOLDEN KNIGHTS 52 35 13 4 74 WINNIPEG JETS 53 31 13 9 71 NASHVILLE PREDATORS 50 31 12 7 69 ST. LOUIS BLUES 54 32 19 3 67 SAN JOSE SHARKS 52 28 16 8 64 DALLAS STARS 53 30 19 4 64 LOS ANGELES KINGS 52 28 19 5 61 MINNESOTA WILD 52 28 19 5 61 --------------------------------------- COLORADO AVALANCHE 51 28 19 4 60 CALGARY FLAMES 52 26 18 8 60 ANAHEIM DUCKS 53 25 18 10 60 CHICAGO BLACKHAWKS 52 24 20 8 56 EDMONTON OILERS 50 22 24 4 48 VANCOUVER CANUCKS 52 21 25 6 48 ARIZONA COYOTES 52 12 31 9 33

M. R.