Velenjčani na Švedskem izgubili za tri zadetke

2. september 2018 ob 20:32

Alingsas - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši velenjskega Gorenja so na prvi tekmi 1. kroga evropskega Pokala EHF v gosteh izgubili proti švedskemu Alingsasu s 23:26 (10:12).

Izbranci Zorana Jovičića, ki je v tej sezoni na trenerskem položaju zamenjal Klemena Luzarja (ta je ob koncu minule sezone začasno prevzel ekipo po odstavitvi Hrvata Željka Babića), so dobro odprli tekmo v Skandinaviji. Do 20. minute so imeli niti igre v svojih rokah in vodili s tremi goli (9:6).

Po obetavnem uvodu so v končnici prvega polčasa povsem popustili, kar so gostitelji izkoristili in jih štiri minute kasneje ujeli (9:9), na velik odmor pa se odpravili s primanjkljajem dveh golov (10:12).

Po 14:14 nerazumljivo popustili

"Ose" so dobro odprle drugo polovico tekme in v 38. minuti izenačile na 14:14, a nato povsem nerazumljivo popustile. Gostitelji so se povsem razmahnili na igrišču in jim po delnem izidu 5:0 v 43. minuti ušli na pet golov (14:19). Velenjčani so se v končnici približali na tri gole zaostanka (23:26), tolikšen primanjkljaj v golih bodo skušali tudi nadoknaditi na povratni tekmi v svoji Rdeči dvorani čez slab teden dni – tekma bo v soboto, 9. septembra, v Velenju.

Špelić najučinkovitejši Velenjčan

V velenjski ekipi je bil v Alingsasu najbolj učinkovit Nikola Špelić, ki je dosegel šest golov. Pet jih je prispeval Ibrahim Haseljić, po tri sta dosegla Vlado Matanović in Matic Verdinek, dva je prispeval Darko Stojnić, po enega pa Domen Tajnik, Vid Levc ter Miha in Aleks Kavčič. V švedski ekipi je Samuel Lindberg dosegel pet, Niclas Barud in Johan Nillson pa po štiri zadetke.

Trije slovenski klubi v kvalifikacijah

V kvalifikacijah drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini nastopajo tri slovenska moštva. Koper 2013 in Gorenje Velenje sta pot začela v prvem krogu, Riko Ribnica pa se bo tekmovanju pridružila v drugem krogu. Kvalifikacije za skupinski del Pokala EHF obsegajo tri kroge. V soboto je na veliko sceno stopil Koper 2013 in v domači Bonifiki igral neodločeno s švicarsko zasedbo Kadetten Schaffhausen 25:25 (14:15). Povratna tekma bo v nedeljo, 10. septembra, v Schaffhausnu.

Kvalifikacije za Pokal EHF, 1. krog, prva tekma:

ALINGSAS - GORENJE VELENJE

26:23 (12:10)

Lindberg 5, Barud in Nillson 4, Špelić 6, Haseljić 5.

Povratna tekma bo v soboto, 8. septembra.

M. L.