Velenjčani po dobrem začetku na koncu popustili

Celjani v sredo gostijo Tatran

21. februar 2017 ob 19:45

Skopje - MMC RTV SLO/STA

Rokometaši Gorenja se iz Skopja vračajo praznih rok, potem ko so v Ligi Seha izgubili proti Metalurgu s 25:28.

Velenjčanom je v Skopju dolgo časa dobro kazalo. Polčas so po vodstu z 9:5 dobili s 15:14, potem ko sta cepelin izvedla podajalec Matjaž Brumen in strelec Luka Mitrović.

Na začetku drugega polčasa so Velenjčani z delnim izidom 5:0 izenačili svojo najvišjo prednost (20:16) v 39. minuti. Malo kasneje je Gregor Potočnik povišal na 22:18.

A v zadnji četrtini tekme so sledile črne minute, tako da so se gostitelji v 48. minuti znova približali na le zadetek zaostanka (22:23).

V 51. minuti so izid izenačili, dobrih pet minut pred koncem pa povedli s 25:24. Dve minuti pred koncem so domači vodili že za dva. Ko je Marko Nelovski minuto in pol pred koncem zadel za 27:25, je bilo konec velenjskih upov.

Pri domačih je bil s sedmimi zadetki najboljši Vanja Ilić, pri gostih pa Gregor Potočnik z osmimi goli.

Celjani, ki se borijo za uvrstitev na zaključni turnir, bodo v sredo gostili Tatran.

LIGA SEHA



METALURG - GORENJE VELENJE

28:25 (14:15)

Metalurg: Petrov 3, Drogriški 1, Mladenović 1, Kosteski, Tomovski, Obradović 5 (2), Arsić, Kuzmanovski 5, Ilić 7 (3), Pecenkovski, Nelovski 2, Velkovski 2, Palevski, Yousefinezhad, Gugleta 2, Arsenovski.

Gorenje: Baznik, Cehte 1, Medved 2, Ovniček, Levc, Stojnić, Toskić 4, Mitrović 5, Potočnik 8, Ferlin, Golčar, Kleč, Gams, Zaponšek, Nosan 1, Brumen 4 (2).

Sedemmetrovke: 5/5; 2/4

Izključitve: 6 min; 4 min

Sreda ob 18.00:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - TATRAN

Lestvica: VARDAR 17 14 2 1 44 VESZPREM 17 13 2 2 41 ZAGREB 15 10 1 4 31 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 17 10 0 7 30 MEŠKOV BREST 16 9 2 5 29 METALURG 16 5 1 10 16 NEXE 16 4 3 9 15 GORENJE VELENJE 15 4 0 11 12 TATRAN 14 3 1 10 10 IZVIĐAĆ 15 1 0 14 3

A. V.