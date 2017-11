Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rokometaši Gorenja so premagali Kadetten. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Velenjčani prek Švicarjev do pomembne zmage

Najučinkovitejša Ovinček in Medved

25. november 2017 ob 21:46

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Gorenja iz Velenja so v 9. krogu evropske Lige prvakov premagali švicarski Kadetten Schaffhausen s 27:21.

Velenjčani so odločno začeli dvoboj proti tekmecem iz dežele sira in čokolade, hrvaški strateg na klopi slovenskih podprvakov Željko Babić je lahko računal tudi na rekonvalescenta Jana Grebenca, ki si je hudo poškodoval gleženj prav na prvem medsebojnem dvoboju v Schaffhausnu. Z zelo dobro igro v obrambi so v 14. minuti povedli s 7:2, nato pa močno popustili.

Njihova obramba je bila luknjičava, igra v napadu nepovezana, vse to pa so njihovi švicarski tekmeci izkoristili in v 19. minuti povsem zadihali za ovratnik domačim rokometašem (7:6). A velenjske težave se niso končale niti po Babićevi minuti odmora, še naprej so igrali medlo. V 23. minuti so jih tekmeci ujeli in izenačili na 8:8, v 27. minuti pa jih prvič na dvoboju pahnili v zaostanek (9:10).

V drugem polčasu so Velenjčani vendarle zlomili odpor povsem neobremenjenih tekmecev iz Švice, ki so že pred gostovanjem v Šaleški dolini zapravili vse možnosti za dodatni kvalifikacijski tekmi. Na krilih izjemno razpoloženega vratarja Klemna Ferlina so najboljšo predstavo prikazali v prelomnih trenutkih dvoboja, ko so v končnici povsem zasenčili goste.

Pri gostiteljih sta bila strelsko najbolj učinkovita Rok Ovniček in Niko Medved, ki sta dosegla po pet golov. V gostujoči je Švicar Andrija Pendić dosegel sedem, Slovenec Nik Tominec, sin nekdanjega slovenskega selektorja Matjaža Tominca, pa pet zadetkov.

Liga prvakov, skupina C, 9. krog:

GORENJE VELENJE - KADETTEN 27:21 (10:11)

Ovinček in Medved po 5, Cehte in Brumen po 4; Pendić 7, Tominec 5.

Sobota:

ADEMAR LEON - SKJERN

Nedelja:

DINAMO BUKAREŠTA - ELVERUM

Vrstni red: Skjern 12, Gorenje in Ademar po 10, Elverum 8, Kadetten 6, Dinamo Bukarešta 2 točki.

Pokal EHF, 3. krog, povratna tekma:

KOPER 2013 - Gwardia Opole 27:21 (15:9) 25:30

Bratkovič 11, Grzentič, Vlah, Smolnik, Krečič 3; Lemaniak 5, Dementjev 4.

V krepkem tisku je izid prve tekme.

