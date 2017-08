Velenjčani s sanjskim začetkom končali krizo

Črnčič zadel že v 23. sekundi

21. avgust 2017 ob 20:00,

Velenje - MMC RTV SLO

Na zadnji tekmi 6. kroga Prve lige je Rudar premagal Celje z 2:1. Leon Črnčič je zadel že v 23. sekundi, kar je peti najhitrejši zadetek v zgodovini tekmovanja.

Rudar je po uspešnem odprtju sezone, ko je ugnal Domžale in Ankaran Hrvatine, nanizal štiri zaporedne poraze. V državnem prvenstvu so bili od izbrancev Marijana Pušnika boljši Mariborčani, Krčani in Ljubljančani, sledil pa je še grenak poraz v Sežani (1:3). Motiva ni manjkalo, kar se je pokazalo že v uvodnih minutah, ko so gostitelji hitro unovčili dve veliki napaki Celjanov.

Že na uvodni akciji srečanja je celjska obramba naredila veliko napako. Milan Tučić je ušel po levi strani in podal pred vrata, kjer je Črnčič poslal žogo v mrežo v 23. sekundi.

Neverjetna napaka vratarja Rožmana

V 7. minuti je Damjan Vuklišević poslal dolgo žogo izpred svojega kazenskega prostora, preletela je vse igralce in vratar Matjaž Rožman jo je skušal izbiti. To je storil zelo nespretno, saj je zgrešil celo žogo in Tučić jo je le še potisnil v prazno mrežo za 2:0.

Celjani so bili po dveh prejetih golih v šoku. V 15. minuti so prejeli še en gol, na njihovo srečo pa je glavni sodnik Rade Obrenović zadetek razveljavil, saj se je Edin Junuzović znašel v prepovedanem položaju.

Kelhar izključen še pred odmorom

Nogometaši iz mesta grofov so prvo obetavno akcijo izpeljali v 23. minuti, ko se je Filip Dangubić izognil prepovedanemu položaju in se sam znašel pred vratarjem Markom Pridigarjem, a je streljal mimo vrat. Gostitelji so le dve minuti pozneje imeli še eno lepo priložnost, poskus Vukliševića iz voleja pa je zgrešil celjska vrata. Tik pred odmorom je gostujoči branilec Dejan Kelhar prejel drugi rumeni karton zaradi udarca s komolcem in težave gostov so se le še povečale.

Žinko znižal z bele točke

Varovanci Tomaža Petroviča se niso predali. Po prekršku nad Juretom Travnarjem je sodnik Obrenović pokazal na belo točko. V 49. minuti jo je zanesljivo realiziral Luka Žinko. V nadaljevanju so številčno oslabljeni gostje skušali izenačiti, pokazali so veliko željo po izenačujočem golu v sosedskem derbiju, a je ostalo pri tesni zmagi knapov.

Velenjčani so dosegli tretjo zmago in se prebili na četrto mesto, medtem ko so Celjani po tretjem porazu zdrsnili na osmo mesto.

6. krog:

RUDAR - CELJE 2:1 (2:0)

900; Črnčič 1., Tučić 7.; Žinko 49./11-m

RK: Kelhar 44./Celje

Rudar: Pridigar, Pušaver, Vuklišević, Kašnik , Pišek, Črnčić, Bijol, Antonov, Tučić ( 59./Glavina), Junuzović ( 69./Bolha), Trifković ( 88./Novak).

Celje: Rožman, Brecl, Kelhar , Travner ( 89./Šušnjara), Vidmajer , Žinko, Pišek ( 79./Gatarić), Požeg Vancaš, Kesić ( 46./Cvek), Dangubić, Lupeta.

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)

Odigrano v soboto in nedeljo:

MARIBOR - KRŠKO 3:2 (1:0)

2.400; Bajde 17., Bohar 74., Pihler 96.; Kovačič 63., Škrbić 81.



TRIGLAV - GORICA 1:3 (1:0)

850; Poplatnik 26./11-m; Kapić 57., Edafe 84., Gulić 86.



ANKARAN HRVATINI - OLIMPIJA 1:3 (0:0)

1.200; Meledje 57.; Štiglec 50., Abass 78., 93.



DOMŽALE - ALUMINIJ 2:2 (2:1)

1.300; Ožbolt 2., 26.; Škoflek 29., Nunić 80.

Lestvica: OLIMPIJA 6 5 1 0 16:2 16 MARIBOR 6 5 1 0 13:5 16 DOMŽALE 6 2 3 1 11:6 9 RUDAR 6 3 0 3 7:9 9 KRŠKO 6 2 2 2 10:11 8 GORICA 6 2 1 3 6:7 7 ALUMINIJ 6 1 2 3 8:12 5 CELJE 6 1 2 3 6:12 5 TRIGLAV 6 0 4 2 5:8 4 ANKARAN HRVATINI 6 0 2 4 6:16 2

