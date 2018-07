Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ana Velenšek je blestela v Zagrebu. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Velenškova zmagala v Zagrebu, Apotekarjeva srebrna

Čez dva tedna VN Madžarske v Budimpešti

29. julij 2018 ob 18:51

Zagreb - STA

Ana Velenšek je na veliki nagradi v Zagrebu zmagala v konkurenci nad 78 kilogramov. V finalu je bronasta z olimpijskih iger v Riu de Janeiru premagala Tunizijko Nihel Šejk Ruhu s končnim prijemom, ko je tekmica dvoboj predala.

Velenškova, ki se še vedno vrača po poškodbi v olimpijski sezoni 2016, ki jo je nagradila z olimpijskim bronom, je z uvodom v olimpijske kvalifikacije za Tokio 2020 v Zagrebu dokazala, da bo tudi na Japonskem nanjo mogoče računati. V najtežji ženski kategoriji, kamor je prestopila po igrah, se je tokrat v hrvaški prestolnici suvereno prebila na najvišjo stopničko zmagovalnega odra.

Pot do borbe za zlato je bila za 27-letno borko Sankakuja izjemno težka. Najprej sta druga za drugo padli Nemka Carolin Weiss in Larisa Ćerić iz BiH-a, ki sta lani osvojili bron na evropskem prvenstvu, nato še lanska evropska prvakinja Belorusinja Marina Sluckaja. Finalna nasprotnica je bila nosilka 19 zlatih odličij z afriških prvenstev in afriških iger Tunizijka Nihel Šejk Ruhu.

Velenškova je dokazala, da v najtežji ženski kategoriji kilogrami niso odločilni. Pomanjkanje teže je v dvoboju s Tunizijko nadomestila s hitrostjo in gibljivostjo. Tekmico je utrudila do te mere, da je v zadnji minuti izvedla tehniko, v kateri je tekmici ujela roko v položaj za lomljenje in slednja se je bila prisiljena predati.

Apotekarjeva izgubila v finalu

Izreden dan je tudi za 20-letno Klaro Apotekar v kategoriji do 70 kg. Varovanka Marjana Fabjana je na poti do finala in enega največjih uspehov v karieri ugnala Brazilko Nathalio Parisoto, Rusinjo Anastasijo Dmitijevo in Hrvatico Karlo Prodan. Poslastica je sledila v polfinalu, kjer je Apotekarjeva po podaljšku ugnala še Francozinjo Audrey Tcheumeo, srebrno z olimpijskih iger v Riu 2016 in bronasto iz Londona 2012.

V finalu je bila tekmica celjske borke aktualna evropska prvakinja Francozinja Madeleine Malonga, ki je finale zaključila z iponom nekje po polovici borbe. Malonga je tako v tretjem medsebojnem dvoboju še tretjič premagala Apoetkarjevo.

V moški konkurenci so na enem najmočnejših tekmovanj letos v Evropi David Kukovica v kategoriji do 90 kg ter Enej Marinič in Vito Dragić v kategoriji nad 100 kg izgubili uvodne borbe.

Judoiste čez 14 dni čaka VN Madžarske v Budimpešti, ki bo za večino tudi generalka za septembrsko evropsko prvenstvo v Azerbajdžanu.

C. R.