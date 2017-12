Velepec: Jakov Fak ima še rezerve

4. december 2017 ob 10:03

Östersund - MMC RTV SLO, STA

Vrnitev Jakova Faka pod okrilje trenerja Uroša Velepca je bila očitno zadetek v polno, saj se je najboljši slovenski biatlonec po propadli prejšnji sezoni že zavihtel na stopničke.

Velepec je bil navdušen nad Fakovo predstavo na nedeljski zasledovalni tekmi, na kateri je v finišu prepričljivo premagal Francoza Quentina Fillona Mailleta in osvojil drugo mesto. "Francoz je odličen šprinter, Jakov pa je pravi lisjak in na tekmi je napadel v pravem trenutku za zmago. Tekmecu je nakazal, da je utrujen, izkoristil zavetrje in napadel prav tam, kjer je tekmo lahko odločil v svojo korist. Sam sem vedel, da Francoza lahko prehiti, a v taki situaciji, ko se merita dva vrhunska tekmovalca, je enkrat uspešnejši eden, drugič drugi in uspeh bi bil ob tretjem mestu prav tako velik," je povedal Velepec.

Delno je bil nad hitro osvojenimi stopničkami v novi sezoni presenečen tudi Velepec. "Z Jakovom spet sodelujeva od maja. Ne glede na lansko izgubljeno sezono ni bilo nobene panike, saj je kazal stalni napredek, formo je vseskozi dvigoval in bil tik pred uvodom izredno pripravljen. Zaradi prehlada tega žal nisva mogla testirati teden dni pred tekmami na pokalu IBU, a oba sva vedela, da kaže zelo dobro. Seveda pa nisva želela tvegati z izsiljenim nastopom, saj je bilo na prvem mestu zdravje."

"Nikakor nisem presenečen, da je opravil zelo dobro, malo sem presenečen nad stopničkami. Sam sem bil prepričan, da je realna petnajsterica ali deseterica najboljših," je še dejal Velepec.

O sami tekmi pa: "Dva zgrešena strela sta v teh razmerah odlična. Veter je res ves čas spreminjal smer, a Jakov je pokazal izkušnje in dobro odreagiral na strelišču. Obenem je pokazal visoko odgovornost ob vsakem strelu. Enostavno ni tvegal. Oba veva, da se vrača na tekmovanja, zato ni šel na stoodstotno tveganje. Odločil se je, da poskuša doseči izid z natančno izdelanimi streli. Z vsemi izkušnjami se zna pravilno odločiti. Mislim, da je naredil vse tako, kot sva se dogovorila." A prav v bolj tveganem hitrejšem streljanju, pa tudi v teku, ima Fak po Velepčevem mnenju še rezervo, ki jo bo pokazal na naslednjih obračunih.

Zanimivo je tudi, da sta Fak in Velepec letos izredno hitro našla skupni jezik pri sodelovanju, pa čeprav je bil tekmovalec tisti, ki je trenerja pred leti izrinil iz slovenske reprezentance in ga prisilil, da si poišče delo v tujini. Našel ga je v ukrajinski ženski izbrani vrsti. "Od samega začetka ni bilo težav. Oba sva starejša, bolj umirjena in imava skupni cilj. Tudi zase lahko rečem, da sem dobil mednarodne izkušnje in se spremenil. Oba sva upravičila to novo sodelovanje in sva na stopnji, ko dobri nasveti padejo na plodna tla. A zdaj bo treba te dobre izide ponavljati, saj je sezona še dolga," je še dodal Velepec.

