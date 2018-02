Velepec: Jakov z vrnitvijo po vseh težavah dokazal, da je velik šampion

Uroš Velepec po srebrni kolajni Jakova Faka

15. februar 2018 ob 19:00

Pjongčang - MMC RTV SLO

Jakov Fak, ki je v Pjongčangu osvojil olimpijsko srebro, trenira po programu Uroša Velepca, ki vodi ukrajinske biatlonke. Slovenski strokovnjak je z velikim veseljem proslavil uspeh svojega varovanca.

Velepec in Fak sta sodelovala že, ko je zdaj 30-letni biatlonec, ki ima v svoji vitrini že dve olimpijski kolajni, saj je bil pred osmimi leti v Vancouvru bronast, tekmoval še za Hrvaško. Nato je pod njegovim vodstvom vadil tudi v slovenski reprezentanci, čeprav se pred dvema letoma nista najbolje razšla, po težavah z zdravjem, ko je izpustil praktično celotno lansko sezono, pa se je vrnil pod njegovo okrilje. S skupnimi močmi sta prišla do težko prigaranega srebra na individualni preizkušnji na olimpijskih igrah v Pjongčangu. "Če je prej diplomiral, je zdaj doktoriral," je uspehe svojega varovanca komentiral Velepec.

Precej je trpel, a se ni dal

"Če bi se malce pošalil, bi rekel, da sva vedela, da je tega sposoben, že na začetku sezone, ko se je začel uvrščati na stopničke. Potem ga je tista bolezen malce odmaknila od treningov, a preprosto je sam želel vztrajati na tekmah in biti v stiku s konkurenco. Izgubil je kar nekaj treninga. Smo pa že tedaj vedeli, da je sposoben. Realizirati to, česar si sposoben, pa uspe le malo športnikom. Mislim, da lahko rečem, da smo že, ko smo pred leti začeli sodelovati, vedeli, česa je ta fant sposoben. Zdaj je ne nazadnje tudi že svetovni prvak in ni kar z lune padel na to drugo mesto. Upam, da mu bo še kdaj uspelo kaj takega," je povedal Velepec.

Na prvih dveh tekmah je imel Jakov zaradi zelo nizkih temperatur, ko je ozračje ohlajal še močan veter, precej težav. Ni se znašel in kar veliko je zaostal za mesti, za katera se je želel boriti. V Pjongčang je prišel glede na rezultate v tej zimi kot glavni slovenski adut za kolajno, tudi odkrito je o želji po njej govoril: "Po tistem, bi rekel ne najboljšem začetku, ko je imel precej težav z mrazom, je pokazal izjemno predstavo. Imel je precej težav z mrazom, saj je po tistem, ko mu je skoraj 'šel' prst na desni roki, torej sprožilni prst, občutljiv na nizke temperature. Vedeli smo, da so tisti dnevi neugodni, a seveda je treba štartati, saj je vendarle tekma olimpijskih iger. Ne moreš kar reči, zdaj bom pa to izpustil, ker je mraz. Precej je trpel, imel kar nekaj težav, bil malce zmrznjen, a se ni dal. Pokazal je, da se je izplačalo vztrajati."

Samo veliki športniki se vrnejo po takih težavah

Spodrsljaja na uvodnem šprintu in zatem na zasledovanju je hitro pozabil. Ko se mu je ponudila nova priložnost, je ni izpustil iz rok in z odliko, ko je zadel vseh 20 strelov na strelišču, v smučini pa je bil dovolj hiter, da je v zadnjem krogu izničil zaostanek in prehitel tretjega Avstrijca Daniela Landertingerja, osvojil srebro. Na koncu mu je le pet sekund zmanjkalo do Norvežana Johannesa Thingnesa Boeja, novega olimpijskega prvaka. "Tokrat so bile razmere dejansko zares dobre in poštene za vse. Vetra je bilo relativno malo in naredili so lahko pošteno tekmo. Prvi dve sta bili malce kaotični, saj je nekomu močno pihalo, drugemu pa ne. Jakov je na šprintu naredil dve napaki v relativno solidnih razmerah. Na zasledovanju se je malce izgubil, ampak samo veliki šampioni se vrnejo po takih težavah. Dokazal je, da je velik šampion," je tekmo opisal Velepec.

Kljub neuspešnima nastopoma na prvih dveh tekmah v Južni Koreji se je Fak zdel miren. Kot dodaja Velepec, pa motivacija pri tem izjemnem športniku tako ali tako nikoli ni težava: "Jakov ne potrebuje motivacijskih govorov, saj je vedno dovolj motiviran. Večkrat ga je treba zavirati kot pa priganjati. Je pač tak tip, ki ve, zakaj je tu, zakaj dela in posveča ves ta čas športu, zaradi česar je stran od družine. Preprosto se zaveda, zakaj so on in vsi njegovi žrtvovali tako veliko. Res sem vesel, da se mu je vse skupaj povrnilo."

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik