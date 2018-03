Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Uroš Velepec se utegne zelo kmalu vrniti v slovensko biatlonsko reprezentanco. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Velepec trka na vrata biatlonske reprezentance

Velepec: Najlepše je delati doma

27. marec 2018 ob 12:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenski biatlonci so v Ljubljani ocenili sezono 2017/18. Ob pogledu naprej pa je vodstvo biatlonskih reprezentanc potrdilo, da se z Urošem Velepcem dogovarja za vrnitev iz Ukrajine v slovenski tabor.

"Moja želja je bila vedno, da vsi Slovenci delujejo v slovenskem biatlonu. Želja zato seveda je, kakšen pa bo končni rezultat, pa bomo videli," je o morebitni vrnitvi Velepca povedal predsednik zbora za biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije Marko Dolenc.

Velepec: Najlepše je delati doma

Željo po vrnitvi je potrdil tudi 50-letni Velepec. "Imam tudi druge ponudbe, a najlepše je delati doma. V tem trenutku je prezgodaj, da potrdim vrnitev, saj si ob tem želim tudi pogoje, ki si jih tekmovalci in tekmovalke zaslužijo. Vse bo jasno v nekaj dneh, verjetno takoj po veliki noči." Velepec ob tem ne skriva, da bi se rad vrnil tudi iz osebnih razlogov, predvsem, da bi preživel več časa z najbližjimi.

Po sporu odšel v Ukrajino

Velepec je, potem ko je leta 1994 končal aktivno biatlonsko kariero, začel delo med trenerji in bil dolga leta glavni trener slovenske izbrane vrste. Po sporu znotraj ekipe, predvsem pa nasprotovanju najboljšega tekmovalca Jakova Faka je pred tremi sezonami odšel v Ukrajino in vodil tamkajšnjo žensko reprezentanco. Lani sta se Fak in Velepec vnovič dogovorila za sodelovanje in vse kaže, da bo Velepec vnovič vodil izbrano vrsto s sončne strani Alp.

M. L.