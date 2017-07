Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 90 glasov Ocenite to novico! Primož Roglič je poskrbel za največji uspeh slovenskega kolesarstva. Foto: Reuters VIDEO Zadnjih 15 km izjemne pre... VIDEO Rogličev napad na Galibierju Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Veličasten napad Rogliča za največji uspeh slovenskega kolesarstva

Na vzponu na Galibier mu niso mogli slediti

19. julij 2017 ob 11:15,

zadnji poseg: 19. julij 2017 ob 18:10

Pariz - MMC RTV SLO

Primož Roglič je prvi Slovenec z etapno zmago na Dirki po Franciji. Silovito je napadel na vzponu na Galibier, bil prvi na najvišji točki letošnjega Toura, nato pa zadržal prednost na spustu.

"Noro, občutek je neverjeten. Da mi je uspelo na tej etapi z Galibierjem … Sem brez besed. Zagotovo se bom vedno spominjal teh trenutkov, zdaj pa še kar ne morem zbrati občutkov. Šele čez nekaj dni bom verjetno ugotovil, kaj mi je uspelo," so bile prve besede Rogliča po fantastični predstavi na 183 kilometrskih preizkušnji me La Murejem in Serre Chevalierjem, ob tem pa je dodal: "Načrt je bil, da napadem na vzponu. Na Galibierju sem se odločil za dokončen napad. Res je popoln dan. Tu je moja družina in dekle. Ko sem videl vse slovenske zastave, družino, sosede… Neverjetno."

Roglič je bil zelo razpoložen že v nedeljo, toda tedaj je napadel nekoliko prepozno in Bauke Mollema je zadržal prednost. Slovenski kolesar je v cilj prišel na četrtem mestu, s čimer je izenačil najboljšo slovensko uvrstitev na Tourih Andreja Hauptmana. Zdaj mu je na največji dirki uspelo tudi zmagati. Zasavec je pravi športni fenomen, ki mu je uspela nevarjetna transformacija. Najprej je bil obetaven smučarski skakalec, ko je na mladinskem svetovnem prvenstvu z ekipo osvojil srebrno odličje. Po hudem padcu na velikanki v Planici je dokončno zamenjal panogo in se podal na kolo. V vsega petih letih je prišel do največje svetovne ravni.

Zdaj ima že 27-letni kolesar dve etapni zmagi na tritedenskih dirkah. Po zmagi na kronometru lanskega Gira je zdaj dobil še zahtevno etapo na Touru, ko je v izjemnem slogu napadel na siloviti Galibier, nato pa je na spustu brez težav zadržal prednost. V cilj je prišel z visoko dvignjenimi glavami, ob podelitvi pa spomnil na svoje začetke, ko je na stopnički naredil telemark. Slovenija ima zdaj etapne zmage na vseh treh tritedenskih dirkah. Prvi je bil leta 2009 Borut Božič, ki je slavil na Vuleti. Luka Mezgec, Jan Polanc, ki je slavil dvakrat, in Roglič imajo zmage na Giru.

Roglič je postal tudi prvi Slovenec, ki je na Touru prvi prišel na vzpon najvišje kategorije. In to mu je uspelo na Galibierju, najvišji točki letošnje Dirke po Franciji, s čimer si je prislužil nagrado Henrija Desgranga v višini 5.000 evrov.

Do spusta z vrha Col de la Crox Ferja sta bila v begu Dani Navarro in Thomas De Gendt, vendar pa je bila skupina 22 kolesarjev, med katerimi je bil tudi Roglič, blizu. Sredi vzpona na Col de la Croix Fer je iz glavnine pobegnil Alberto Contador in ujel skupino pred seboj. Na vrhu vzpona so imeli ubežniki pred glavnino z rumeno majico dobre tri minute naskoka. De Gendta in Navarra so zasledovalci ujeli 89 km pred ciljem. Contador je imel na začetku vzpona na Col du Telegraphe težave s kolesom. Izgubil je nekaj sekund, ko je čakal na spremljevalno vozilo in novo kolo.

Na vzponu je nato njegov moštveni kolega Bauke Mollema prevzel narekovanje ritma, s katerim je naredil veliko selekcijo in prednost pred skupino s Chrisom Froomom je narasla na več kot štiri minute. Na vrh Telegrapha je skupaj prišlo deset kolesarjev. Roglič je prvi prečkal prelaz, na vznožju Galibierja pa je prvič napadel. Sledila sta mu Contador in Serge Pauwels, hitro pa sta se jim priključila še Mathias Frank in Darwin Atapuma.

Približno osem kilometrov pred vrhom Galibierja je najprej skočil Pauwels, a je bil le nekaj metrov pred Rogličem in ostalimi. Slovenski kolesar je bil videti najmočnejši v tej skupini, večkrat je šel na čelo in narekoval ritem, šest kilometrov pred vrhom pa je dokončno napadel in v vsega kilometru je pobegnil za več kot 30 sekund. Atapuma se je sam pognal v lov za Rogličem, ki pa je na Galibier prišel z minuto in pol naskoka. Na 28 kilometrskem spustu je konstantno držal prednost minute in pol pred peterico z rumeno majico in v cilju je lahko visoko dvignil roke. Uran, Froome in Bardet so prišli minuto in 13 sekund za njim v cilj.

Odstop nosilca zelene majice

Sredi etape je odstopil Marcel Kittel, ki je padel po 20 kilometrih etape. Skušal je nadaljevati, a se na Croix de Ferju vdal. Nemec je pred odstopom nosil zeleno majico za najboljšega po razvrstitvi v točkah, ki je zdaj v lasti Michaela Matthewsa. Sredi drugega tedna se je zdelo, da je zelena majica že Kittlova. Letos je na Touru dobil kar pet etap. Ob tem je bila tudi trasa pisana na kožo, saj je skupaj kar deset ravninskih etapo in lepa priložnost za odličnega sprinterja, da prvič v karieri osvoji to majic. Ob tem je bil še diskvalificiran Peter Sagan, ki je petkrat zapored v Pariz prišel z zeleno majico.

Odstopil je tudi Thibaut Pinot, ki je bil letos na Touru, potem ko je dobro dirko na Giru, kjer je zasedel četrto mesto, povsem neporepoznaven. Francozova ekipa FDJ je tako ostala le še s tremi kolesarji.

La Mure-Serre Chevalier, 183 km: 1. P. ROGLIČ SLO 5:07:41 2. R. URAN KOL +1:13 3. C. FROOME VB vsi 4. R. BARDET FRA isti 5. W. BARGUIL FRA čas 6. M. LANDA ŠPA 1:16 7. D. MARTIN IRS 1:43 8. A. CONTADOR ŠPA 1:44 9. L. MEINTJES JAR isti 10. F. ARU ITA čas

