Velik korak Nashvilla in Bostona proti končnici

Plenilci potrebujejo le še točko na zadnjih štirih tekmah

2. april 2017 ob 08:26

Hokejisti Nashvilla so si z zmago nad Minnesoto s 3:0 praktično priigrali zadnjo vozovnico za končnico v Zahodni konferenci Lige NHL. Na Vzhodu za osmo mesto najbolje kaže Bostonu.

V Nashvillu sta Filip Forsberg in Kevin Fiala zadela v razmiku desetih sekund v drugi tretjini. Končni izid je v 58. minuti postavil P. K. Suban. Pekka Rinne je ustavil vseh 31 strelov. Plenilci imajo na osmem mestu 91 točk, prav toliko kot hokejisti St. Louisa, ki so boljši v medsebojnem dvoboju in imajo že zagotovljeno mesto v končnici.

Nashville na zadnjih štirih tekmah rednega dela za potrditev končnice potrebuje le še točko. Osmo mesto jim lahko prevzame le še Los Angeles, ki pa bi moral ob štirih porazih Nashvilla dobiti vseh svojih pet tekem.

Boston je s 5:2 odpravil Florido in prednost pred deveto Tampo, ki je po podaljšku izgubila proti Montrealu, povišal na štiri točke. Za zmago je po 51 sekundah dodatka zadel Aleksander Radulov.

NASHVILLE - MINNESOTA 3:0

BOSTON - FLORIDA 5:2

WINNIPEG - OTTAWA 4:2

DETROIT - TORONTO 4:5

TAMPA BAY - MONTREAL * 1:2

PHILADELPHIA - NEW JERSEY 3:0

CAROLINA - DALLAS 0:3

EDMONTON - ANAHEIM * 3:2

* - podaljšek

Tekme 2. aprila:

CHICAGO - BOSTON

BUFFALO - NY ISLANDERS

ST. LOUIS - NASHVILLE

PITTSBURGH - CAROLINA

TAMPA BAY - DALLAS

COLUMBUS - WASHINGTON

MINNESOTA - COLORADO

VANCOUVER - SAN JOSE

NY RANGERS - PHILADELPHIA

CALGARY - ANAHEIM

LOS ANGELES - ARIZONA

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS * 78 45 24 9 99 TORONTO MAPLE LEAFS 77 38 24 15 91 OTTAWA SENATORS 77 41 27 9 91 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS * 77 51 18 8 110 COLUMBUS BLUE JACK. * 77 49 20 8 106 PITTSBURGH PENGUINS * 77 47 19 11 105 WILD CARD NEW YORK RANGERS * 78 46 26 6 98 BOSTON BRUINS 78 42 30 6 90 ------------------------------------- TAMPA BAY LIGHTNING 77 38 29 10 86 NEW YORK ISLANDERS 77 36 29 12 84 CAROLINA HURICANES 77 35 28 14 84 PHILADELPHIA FLYERS 78 38 32 8 84 FLORIDA PANTHERS 78 33 34 11 77 BUFFALO SABRES 77 32 33 12 76 DETROIT RED WINGS 78 31 35 12 74 NEW JERSEY DEVILS 78 27 37 14 68 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS * 78 50 21 7 107 MINNESOTA WILD * 78 45 25 8 98 ST. LOUIS BLUES * 77 42 28 7 91 PACIFIŠKA DIVIZIJA EDMONTON OILERS * 78 44 25 9 97 ANAHEIM DUCKS * 78 42 23 13 97 SAN JOSE SHARKS * 78 43 28 7 93 WILD CARD CALGARY FLAMES * 78 44 30 4 92 NASHVILLE PREDATORS 78 40 27 11 91 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 77 37 33 7 81 WINNIPEG JETS 79 37 35 7 81 DALLAS STARS 78 32 35 11 75 VANCOUVER CANUCKS 77 30 38 9 69 ARIZONA COYOTES 78 28 41 9 65 COLORADO AVALANCHE 77 21 53 3 45 * - v končnici

