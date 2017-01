Velika večina slalomov smučarjem s številkami do 7

410. del rubrike Športni SOS

18. januar 2017 ob 09:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

S štartnimi številkami od 1 do 7 nastopajo najboljši slalomisti, zato je razumljivo in logično, da tekmovalci ravno s temi številkami dosegajo največ zmag.

Večina zimskih športov je približno na sredini svoje sezone, zato so ti športi še vedno v središču zanimanja bralcev Športnega SOS-a. Še vedno ste vabljeni, da pošiljate svoja vprašanja, seveda se lahko navezujejo na kateri koli šport.

Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju. Odgovore lahko preverite v arhivu.



895. Kljub slabemu vremenu v Wengnu smo le dočakali slalom. Glede na to, da bosta zdaj na vrsti še klasična slaloma v Kitzbühelu in Schladmingu, me ob tej priliki zanima, koliko tekmovalcev je v zadnjih 15 letih zmagalo v slalomu, ki niso bili iz prve jakostne skupine (torej so imeli številko, večjo od 7).

Matej Kogovšek

Od sezone 2001/2002 pa do vključno letošnjega Wengna je bilo na sporedu 153 slalomov za svetovni pokal. V tem času je veliko večina tekem pripadla smučarjem iz elitne jakostne skupine. Smučarji s štartnimi številkami do sedem so namreč dobili 126 tekem (82,4 odstotka vseh slalomov). Tekmovalci s številkami od 8 do 15 so zmagali 19-krat (12,4 odstotka tekem), slalomisti s štartnimi številkami nad 15 pa so se na najvišjo stopničko povzpeli osemkrat (5,2 odstotka tekem). Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Številka Zmage 1 22 2 19 3 13 4 15 5 17 6 15 7 25 8 1 9 3 10 3 11 4 12 2 13 3 14 0 15 3 16 1 17 3 18 0 19 1 ... ... 25 1 60 1 64 1



Opomba: Na desni strani je število zmag, ki so jih dosegli tekmovalci s posamezno številko.

V izbranem obdobju je bila za tekmovalce s številkami 8+ najbolj uspešna sezona 2001/2002, ko so dobili kar pet od devetih slalomov. Junaki so bili Ivica Kostelić (štartna številka 64), Bode Miller (25 in 13), Jean Pierre Vidal (17) in Rainer Schönfelder (13). Kdo so bili preostali zmagovalci? Za tri zmage sta poskrbela prav Kostelić (številki 6 in 6) ter Miller (1), ki sta se prebila v elitno sedmerico, enkrat pa je zmagal še Mario Matt (5).

Iz arhiva: Povprečno število osvojenih točk glede na štartno številko.

896. V Mariboru smo spremljali 53. Zlato Lisico, še teden prej pa 50 let svetovnega pokala v alpskem smučanju. Kako so prišli torej v Mariboru do številke 53?

Dejan Muršič

Prva tekma za Zlato lisico je bila organizirana še pred ustanovitvijo svetovnega pokala. Slovita Francozinja Marielle Goitschel je leta 1964 dobila oba slaloma. Svetovni pokal je bil ustanovljen leta 1967, a takrat v sporedu še ni bilo Maribora. Rednemu koledarju tekem za svetovni pokal se je pridružila leta 1970 in od takrat je vselej sestavni del tekmovanja. Številka 53 torej prikazuje števec tekem za Zlato lisico, in ne število tekem, ki so štele za svetovni pokal. V dobrega pol stoletja je odpadla le ena lisica - leta 1998.

Slavko Jerič, @lavkeri