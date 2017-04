Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jerry Pollastrone je bil najbolj spreten pred vrati Celovačanov v 72. minuti. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Dunajčani dobili uvodno finalno tekmo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Velika vrnitev Dunajčanov - Pollastrone odločil podaljšek

KAC zapravil vodstvo s 4:1

2. april 2017 ob 20:25

Celovec - MMC RTV SLO

Na drugi tekmi finala Lige Ebel so bili hokejisti Dunaja že v popolnoma izgubljenem položaju. Na neverjeten način so se rešili v podaljšek, ki so ga dobili (4:5) in zdaj vodijo že z 2:0 v zmagah.

Po porazu z 1:4 v petek zvečer so Celovačni sijajno začeli drugo finalno srečanje v nabito polni sejemski dvorani.

V 5. minuti je ostrostrelec Jamie Lundmark izkoristil prednost igralca več. Kapetan Thomas Koch je zadel z desne strani po podaji Žige Panceta. Slovenski reprezentant se je vseskozi sijajno postavljal prted vratarja gostov Jeana Philippa Lamoureuxa in tudi v 15. minuti mu je zapiral pogled, ko je Matthew Neal ob "power playu" zadel za 3:0.

Capitalsi, ki v letošnji končnici niso izgubili niti enkrat, so znižali v 34. minuti prek Aarona Brocklehurtsa.

V 42. minuti je vse kazalo na gladko zmaga+o KAC-a, saj je Marco Brucker povišal na 4:1. Vratarja Lamoureuxa je takrat zamenjal David Kickert. Ryan McKiernan je sicer malce znižal zaostanek, vendar so bili Dunajčani tri minute pred koncem v izgubljenem položaju.

Fraser in Rotter zadela, ko je Dunaj igral brez vratarja

Trener Serge Aubin je tri minute in osem sekund pred koncem Kickerta zamenjal s šestim igralcem. Popoln napad je obrodil sadove, saj je Jamie Fraser z močnim strelom z modre črte znižal na 4:3. Zmedeni Celovčani se še niso pobrali, ko je Rafael Rotter z bližine poslal plošček pod prečko minuto in pol pred koncem.

Pollastrone odločil v 72. minuti

V podaljšku je Dunaj zdržal dve minuti z igralcem manj zaradi nepravilne menjave. V 72. minuti je Jerry Pollastrone zadel v gneči pred vrati Davida Madlenerja.

Dunaj, ki bo v torek gostil tretjo tekmo, je na polovici poti do drugega naslova avstrijskega prvaka, prvega je osvojil v sezoni 2004/05.

Finale, druga tekma:

KAC CELOVEC - DUNAJ 0:2

* 4:5 (3:0, 0:1, 1:3)

4.945; Lundmark 5., Koch 11., Neal 15., Brucker 42.; Brocklehurst 34., McKiernan 44., Fraser 58., Rotter 59., Pollastrone 72.

* - v podaljšku



Prva tekma:

DUNAJ - KAC CELOVEC

4:1 (2:0, 1:1, 1:0)



Tretja tekma, torek ob 20.15:

DUNAJ - KAC CELOVEC



Četrta tekma, petek ob 20.15:

KAC CELOVEC - DUNAJ

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage.

A. G.