Velika vrnitev Petra Prevca: Zmaga v Saporu!

V točkah le še dva Slovenca

11. februar 2017 ob 06:57,

zadnji poseg: 11. februar 2017 ob 10:37

Saporo - MMC RTV SLO

Peter Prevc je po zanj nekoliko slabši sezoni vrhunsko formo našel tik pred svetovnim prvenstvom, saj se je v Saporu vrnil na najvišjo stopničko, zmago si je razdelil z Maciejem Kotom.

Najboljši skakalec zadnje zime je dobro tekmo napovedal že v kvalifikacijah, kjer je bil z naskokom najboljši. Na dan tekme je v poskusni seriji skočil slabše (115,0 m), a najboljša skoka je privarčeval za tekmo. V prvi seriji je izkoristil ugodne vremenske pogoje in poletel 143 metrov, kar je bila prepričljivo daljava prve serije. A pri pristanku ni tvegal telemarka, zato je izgubil nekaj dragocenih točk in serijo končal na tretjem mestu. Pred njim sta bila le Maciej Kot (prednost 3,8 točke) in Andreas Wellinger (0,7 pred Prevcem). Oba sta skočila 139 metrov.

Tudi z manj vetra proti dnu

V finalu je imel Peter Prevc tokrat v primerjavi s konkurenti bistveno manj podpore pod smučmi, a je vseeno skočil 134 metrov in se izstrelil na vrh. Wellinger je popustil, Kot pa skočil ravno toliko, da se je sam veselil prve zmage. Tretje mesto je pripadlo Stefanu Kraftu, ki je s tem napovedal boj za veliki kristalni globus.

Največ zmag @peterprevc po prizoriščih:

4: Planica

4: Saporo

3: Vikersund

2: Almati

2: Engelberg — Športni SOS (@SportniSOS) February 11, 2017

Drugič v sezoni na stopničke

"Saporo je bil zame nekaj vedno posebnega. V prvi seriji sem imel srečo z vetrom, v drugi seriji pa sem dobro skočil, vesel sem uspeha," je bil v svoji maniri po 22. zmagi kariere miren najstarejši od bratov Prevc. To so zanj šele druge stopničke v sezoni. Na prvi tekmi v Ruki se mu je obetala zmaga, a je bil po padcu tretji, kasneje pa na oder ni več skočil.

Domen aboniran na zadnje mesto

Izplen preostalih Slovencev je bil sila povprečen. Točke sta namreč osvojila le še Anže Lanišek (24. mesto) in Anže Semenič (26.). Finale je za las zgrešil Jurij Tepeš (31.; 117,5), na repu uvrščenih pa so Cene Prevc (44.; 110,5), Jernej Damjan (47.; 110,5) in Domen Prevc (50.; 97,0). Najmlajši od bratov Prevc je bil v štirih od petih serij letošnjega Sapora najkrajši.

Tekma je bila nenavadna, saj si je precej favoritov v težkih razmerah polomilo krila. Vodilni v svetovnem pokalu Kamil Stoch je bil tako šele 18., Michael Hayböck 19., Domen Prevc pa je bil prepričljivo zadnji.

V noči na nedeljo bo v Saporu na sporedu še ena tekma.

Končni vrstni red: daljave točke 1. P. PREVC SLO 143,0/134,0 260,2 . M. KOT POL 139,0/138,0 260,2 3. S. KRAFT AVT 137,0/139,0 257,5 4. A. WELLINGER NEM 139,0/130,0 247,5 5. R. KOUDELKA ČEŠ 131,0/128,0 230,6 6. M. EISENBIC. NEM 135,0/123,5 223,8 7. D.-A. TANDE NOR 125,5/127,0 221,3 8. M. FETTNER AVT 126,5/130,5 220,8 9. J. ZIOBRO POL 127,5/126,5 219,0 10. P. ZYLA POL 129,0/122,0 214,6 ... 24. A. LANIŠEK SLO 121,5/113,0 188,3 26. A. SEMENIČ SLO 118,0/116,5 180,1 ------------ zunaj finala: ------------ 31. J. TEPEŠ SLO 117,5 89,7 44. C. PREVC SLO 110,5 76,1 47. J. DAMJAN SLO 110,5 74,5 50. D. PREVC SLO 97,0 47,4 Po prvi seriji: daljave točke 1. M. KOT POL 139,0 133,2 2. A. WELLINGER NEM 139,0 130,2 3. P. PREVC SLO 143,0 129,5 4. S. KRAFT AVT 137,0 127,3 5. M. EISENBIC. NEM 135,0 122,6 6. M. HAYBÖCK AVT 132,5 119,6 7. R. KOUDELKA ČEŠ 131,0 118,8 8. R. FREITAG NEM 130,0 116,0 9. P. ZYLA POL 129,0 114,6 10. K. STOCH POL 129,0 113,6 ... 19. A. LANIŠEK SLO 121,5 102,0 30. A. SEMENIČ SLO 118,0 89,8 ------------ zunaj finala: ------------ 31. J. TEPEŠ SLO 117,5 89,7 44. C. PREVC SLO 110,5 76,1 47. J. DAMJAN SLO 110,5 74,5 50. D. PREVC SLO 97,0 47,4

Po 18. tekmi (od 27): 1. K. STOCH POL 1.080 točk 2. D. A. TANDE NOR 989 3. S. KRAFT AVT 980 4. D. PREVC SLO 867 5. M. KOT POL 697 6. A. WELLINGER NEM 628 7. M. HAYBÖCK AVT 616 8. M. FETTNER AVT 577 9. M. EISENBICH. NEM 558 10. P. ZYLA POL 490 11. P. PREVC SLO 449 ... 20. J. TEPEŠ SLO 249 29. J. DAMJAN SLO 90 35. C. PREVC SLO 67 48. A. LANIŠEK SLO 17 49. A. SEMENIČ SLO 16 61. B. PAVLOVČIČ SLO 3

S. J.