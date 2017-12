Velika zmaga Slovenk, padle so favorizirane Francozinje

Slovenija na SP-ju po 12 letih

2. december 2017 ob 17:49,

zadnji poseg: 2. december 2017 ob 20:39

Trier - MMC RTV SLO

Varovanke Uroša Bregarja so se že v prvem krogu pomerile z zahtevnimi tekmicami, kljub temu pa se niso prestrašile Francozinj, ravno nasprotno, skozi celotno srečanje so bile boljše.

Pri Slovenkah je blestela Ana Gros, ki je dosegla devet golov. Izjemno razpoložena je bila tudi vratarka Amra Pandžić, ki je zbrala 15 obramb.

Slovenke povedle z 1:6

Slovenke so po uvodnem zaostanku 0:1 naredile delni izid 6:0, ob tem pa več kot devet minut sploh niso prejele gola (1:6). Francozinje so s hitrima goloma znižale zaostanek (3:6). Pandžićeva se je izkazala z nekaj obrambami, preprečila je tudi, da bi se Francozinje še bolj približale (4:7). Slovenke so z dvema uspešnima napadoma spet povedle za pet (4:9). Grosova je z golom poskrbela za najvišje vodstvo (5:11). Francozinje so do odhoda na polčas uspele prepoloviti razliko (10:13).

Grosova odlična tudi v drugem polčasu

Razigrana Grosova je v drugem polčasu prispevala prva gola za Slovenijo (12:15). Alja Vrček je s svojim prvim zadetkom na večjih tekmovanjih povišala prednost (13:16). Francozinje so po dveh zaporednih golih zaostajale le še za gol (15:16), v 41. minuti pa so izenačile (17:17).

V naslednjih desetih minutah so Slovenke znova zaigrale "na polno". Pandžićeva je dobesedno zaklenila svoja vrata (med drugim je ubranila tudi tri sedemmetrovke), v napadu pa so se "vroči" Grosovi pridružile tudi njene soigralke, predvsem to velja za Tjašo Stanko, ter z izjemno kolektivno predstavo Francozinjam v 46. minuti znova ušle na štiri gole (22:18).

Izbranke slovitega francoskega selektorja Olivierja Krumbholza so se v 57. minuti približale na gol zaostanka (23:24), v izjemno napeti končnici pa so Slovenke strnile svoje vrste in že v zgodnjem delu turnirja priredile eno največjih presenečenj na letošnjem SP-ju.

Cilj Slovenk je četrto mesto

Slovenke že v nedeljo čaka nova preizkušnja, njihove nasprotnice bodo močne Romunke, tekma pa se bo pričela ob 14. uri. Po tem dvoboju se bodo pomerile še z Angolkami, Paragvajkami in Špankami, Slovenke pa so po današnji zmagi nad Francozinjami naredile velik korak k preboju v osmino finala. Za dosego primarnega cilja morajo osvojiti vsaj četrto mesto v skupini A, v nasprotnem primeru jih čakajo tekme v predsedniškem pokalu za razvrstitve od 13. do 24. mesta.

Na SP-ju po 12 letih

Slovenija petič igra na svetovnem prvenstvu, predtem je nastopila v Nemčiji 1997, v Italiji 2001, na Hrvaškem 2003 in v Rusiji 2005. Največji pečat so pustile na sklepnem turnirju na Hrvaškem 2003, kjer so zasedle osmo mesto.

SVETOVNO PRVENSTVO 2018

SKUPINA A, Trier, 1. krog



FRANCIJA - SLOVENIJA

23:24 (10:13)

Slovenija: Pandžić, Vojnović, Ferfolja, Rudman, Gros 9 (2), Žabjek, Stanko 4, Abina, Zulić 1, Irman 4, Koren 3, Vučko, Vrček 2, Krhlikar, Beganović, Amon 1.

Francija: Leynaud, Darleux, Dancette, Ayglon 1, Pineau 1 (1), Landre 4, Zaadi 2 (1), Houette 1, Niakate, Dembele 3, Flippes 1, Kanor 3, Edwige, Nze Minko 2, Niombla 4, Lacrabere 1.

Sedemmetrovke: 2/2; 5/2.

Izključitve: 6 min; 2 min.

3.317 gledalcev.

Ob 20.30:

ŠPANIJA - ANGOLA

ROMUNIJA -PARAGVAJ 29:17 (16:7)