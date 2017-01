Velika zmaga Stocha v Zakopanah; D. Prevc 9.

Slovenci v finalu izboljšali svoje uvrstitve

22. januar 2017 ob 14:47,

zadnji poseg: 22. januar 2017 ob 18:21

Zakopane - MMC RTV SLO

Poljak Kamil Stoch je dobil domačo tekmo smučarjev skakalcev za svetovni pokal v Zakopanah. Od Slovencev se je najbolje odrezal Domen Prevc, ki je bil deveti.

Domen Prevc je v finalu nadoknadil dve mesti, Peter Prevc je z 19. mesta skočil na 13., svoj položaj je izboljšal tudi Jernej Damjan, ki je bil po prvi seriji 27., na koncu pa je zasedel 22. mesto.

V 1. seriji je sicer nastopilo sedem slovenskih skakalcev, Juriju Tepešu se skok ni posrečil, doskočil je pri 119,5 m in zasedel 38. mesto. Dve mesti nižje se je uvrstil Bor Pavlovčič, Aljaž Osterc je bil 46.

Nemški napad ni obrodil sadov

Vremenske pogoje je v prvi seriji najbolje izkoristil Nemec Richard Freitag, ki je doskočil pri 132,5 m in je za 9 desetink točke prehitel rojaka Andreasa Wellingerja (130,5 m). Tretje mesto je pripadlo Avstrijcu Michaelu Hayböcku. Vodilni v skupnem seštevku za svetovni pokal Kamil Stoch je s 130,5 m zasedel 6. mesto. V finalu je Stoch pokazal zobe, z vetrom v hrbet je doskočil pri 131 m in vrgel rokavico tekmecem. Kljub boljšim pogojem skakalci za njim niso uspeli skočiti na vrh in preprečiti veliko poljsko slavje. Hayböck se je moral zadovoljiti s 5. mestom, Wellinger s tretjim, Freitag pa z drugim. Za zmagovalcem je zaostal za tri točke in dve desetinki.

Svetovni pokal smučarjev skakalcev se bo nadaljeval v Willingenu konec prihodnjega tedna.

Končni vrstni red: daljavi točke 1. K. STOCH POL 130,5/131,0 287,4 2. R. FREITAG NEM 132,5/131,0 284,2 3. A. WELLINGER NEM 130,5/133,0 285,9 4. M. EISENBICH. NEM 133,0/130,5 283,0 5. M. HAYBÖCK AVT 132,5/131,0 281,8 6. P. ZYLA POL 132,5/128,0 279,1 7. D.-A. TANDE NOR 132,0/129,5 278,5 8. D. KUBACKI POL 129,5/128,5 277,4 9. D. PREVC SLO 129,0/130,0 276,6 10. J. KLIMOV RUS 128,5/130,5 276,3 ... 13. P. PREVC SLO 125,5/131,0 271,0 21. C. PREVC SLO 124,5/125,5 261,5 22. J. DAMJAN SLO 122,0/125,0 260,3 Izven finala: Tepeš, Pavlovčič, Osterc

Po 1. seriji: daljava točke 1. R. FREITAG NEM 132,5 144,6 2. A. WELLINGER NEM 130,5 143,7 3. M. HAYBÖCK AVT 132,5 142,8 4. D.-A. TANDE NOR 132,0 141,9 5. M. EISENBICH. NEM 133,0 141,9 6. K. STOCH POL 130,5 140,8 7. P. ZYLA POL 132,5 140,1 8. D. KUBACKI POL 129,5 139,3 9. J. ZIOBRO POL 130,0 138,8 10. S. LEYHE NEM 128,5 138,4 11. D. PREVC SLO 129.0 138,0 ... 18. C. PREVC SLO 124,5 131,5 19 P. PREVC SLO 125,5 130,9 27. J. DAMJAN SLO 122,0 125,4 38. J. TEPEŠ SLO 119,5 116,0 40. B. PAVLOVČIČ SLO 118,5 114,8 46. A. OSTERC SLO 113,5 104,5

Skupni vrstni red (14/27): 1. K. STOCH POL 933 2. D. A. TANDE NOR 803 3. D. PREVC SLO 780 4. S. KRAFT AVT 649 5. M. KOT POL 524 6. M. HAYBÖCK AVT 502 7. M. EISENBICH. NEM 464 8. M. FETTNER AVT 458 9. P. ZYLA POL 376 10. R. FREITAG NEM 329 ... 17. P. PREVC SLO 230 22. J. TEPEŠ SLO 146 31. C. PREVC SLO 57 33. J. DAMJAN SLO 51 55. B. PAVLOVČIČ SLO 3

S. J., M. L.