Velika zmaga Vlhove, Shiffrinova zdrsnila na zadnje mesto

Prvi slalomski poraz Shiffrinove po novembru lani

28. januar 2018 ob 08:46,

zadnji poseg: 28. januar 2018 ob 13:25

Lenzerheide - MMC RTV SLO

Slovakinja Petra Vlhova je dobila slalom za svetovni pokal v Lenzerheideju. Maruša Ferk je bila z 20. mestom najbolje uvrščena Slovenka.

Vlhova je bila po prvi vožnji uvrščena na 6. mesto, a je nato v finalu z izjemnim nastopom deklasirala tekmice. Edina, ki bi ji lahko vzela zmago, je bila Američanka Mikaela Shiffrin. Vodilna v skupnem seštevku za svetovni pokal je imela pred finalnim nastopom sekundo in 12 stotink prednosti.

Po pričakovanjih je suvereno premagovala količke, bila je na dobri poti, da znova stopi na najvišjo stopničko, a je nato v zadnjem delu storila napako in odstopila. V enem izmed zavojev jo je potegnilo nekoliko nazaj, zaradi česar je izgubila pravi ritem, zgrešila je vratca in prvič po Leviju 11. novembra 2017 ni zmagala na slalomski preizkušnji.

Drugo mesto je osvojila Švedinja Frida Hansdotter, ki je za Vlhovo zaostala za pičlo desetinko sekunde, Švicarka Wendy Holdener je stopila na najnižjo stopničko, za zmagovalko je zaostala za 52 stotink.

Bucikova zdrsnila in precej zaostala

V finalu sta nastopili tudi dve slovenski smučarki, Maruša Ferk in Ana Bucik. Ferkova je bila po prvi vožnji uvrščena na 25. mesto, bolje se je odrezala Ana Bucik, ki pa je nato v finalu storila napako, zdrsnila in 'padla' na predzadnje mesto (zadnja je bila Shiffrinova, ki je kljub veliki napaki vseeno odsmučala do cilja). Ferkova je bila 20., Meta Hrovat se ni uvrstila v finale (46. mesto), Klara Livk je odstopila.

Smučarke do odhoda na olimpijske igre čaka še en naporen teden. Že v torek bo v Stockholmu na sporedu paralelni slalom, konec tedna pa v Garmisch-Partenkirchnu še dva smuka.

Slalom (Ž), Lenzerheide

Končni vrstni red: 1. P. VLHOVA SLK 1:50,53 2. F. HANSDOTTER ŠVE +0,10 3. W. HOLDENER ŠVI 0,52 4. M. MEILLARD ŠVI 0,71 5. N. HAVER-LOESETH NOR 1,52 6. K. LIENSBERGER AVT 1,73 7. K. GALLHUBER AVT 1,80 8. E. MIELZYNSKI KAN 2,16 9. I. CURTONI ITA 2,17 10. D. FEIERABEND ŠVI 2,46 ... 20. M. FERK SLO 3,75 26. A. BUCIK SLO 9,48 27. M. SHIFFRIN ZDA 13,87 ... 46. M. HROVAT SLO Odstop: Livk ...

Vrstni red po 1. vožnji: 1. M. SHIFFRIN ZDA 54,41 2. W. HOLDENER ŠVI +0,65 3. F. HANSDOTTER ŠVE 0,83 4. M. MEILLARD ŠVI 0,88 5. B. SCHILD AVT 1,07 6. P. VLHOVA SLK 1,12 7. K. GALLHUBER AVT 1,83 8. N. HAVER-LOESETH NOR 1,90 9. E. MIELZYNSKI KAN 2,17 10. E. WIKSTRÖM ŠVE 2,52 11. A. BUCIK SLO 2,56 ... 25. M. FERK SLO 4,12 46. M. HROVAT SLO 11,19 Odstop: Livk, Geiger, Costazza ...

Skupni vrstni red (28/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.513 2. W. HOLDENER ŠVI 762 3. V. REBENSBURG NEM 714 4. P. VLHOVA SLK 694 5. F. HANSDOTTER ŠVE 608 6. T. WEIRATHER LIE 601 7. L. GUT ŠVI 592 8. T. WORLEY FRA 587 9. R. MOWINCKEL NOR 579 10. S. GOGGIA ITA 570 ... 36. A. DREV SLO 176 40. A. BUCIK SLO 152 44. M. HROVAT SLO 145 45. T. ROBNIK SLO 144 53. M. FERK SLO 107 Slalom (9/12): 1. M. SHIFFRIN ZDA 780 2. P. VLHOVA SLK 545 3. F. HANSDOTTER ŠVE 511 4. W. HOLDENER ŠVI 465 5. B. SCHILD AVT 338 6. M. MEILLARD ŠVI 277 7. A. SWENN LARSSON ŠVE 193 8. D. FEIERABEND ŠVI 180 9. I. CURTONI ITA 196 10. N. HAVER-LOESETH NOR 183 ... 22. A. BUCIK SLO 82 23. M. FERK SLO 79

S. J., Mitja Lisjak