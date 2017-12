"Velikemu" Hirscherju drama v Madonni di Campiglio

Slovenca Štefan Hadalin in Žan Kranjec odstopila

22. december 2017 ob 11:29,

zadnji poseg: 22. december 2017 ob 21:40

Madonna di Campiglio - MMC RTV SLO

Avstrijec Marcel Hirscher je dobil slalom za svetovni pokal v Madonni di Campiglio, potem ko je le za štiri stotinke sekunde ugnal Švicarja Luco Ärnija. Tretji je bil Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je bil še stotinko zadaj.

28-letni Hirscher je vodil že po prvi vožnji, ko sta se mu najbolj približala Rus Aleksander Horošilov (+0,24) in Ärni (+0,37). Razlike na vrhu so bile zelo majhne, saj je najboljšo petnajsterico ločila manj kot sekunda.

Napravil veliko napako, a kljub temu zmagal

V finalu je najprej s petega mesta napadel vodilni slalomist sezone Kristoffersen, ki je za dve stotinki sekunde prehitel Švicarja Daniela Yula. Kristoffersena je nato z vrha izrinil Ärni. Drugouvrščeni Horošilov je odstopil in na vrhu je bil le še Hirscher. Izjemni Avstrijec je brezkompromisno napadel, sredi proge napravil veliko napako in se komajda rešil, a se je kljub temu na koncu veselil 49. zmage v karieri, s čimer le še za eno zaostaja za legendarnim Italijanom Albertom Tombo, ki si je smučarske boje ogledal v ciljni areni.

Hirscher, najboljši smučar zadnjih šestih zim, je s četrto zmago v sezoni prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Kristoffersen na drugem mestu zaostaja 29 točk.

Oba Slovenca odstopila

Štefan Hadalin je bil s številko 47 dobro na progi (imel je 19. vmesni čas), a je nato odstopil v spodnjem delu proge, potem ko je zdrsnil in povozil količek. Odstopil je tudi Žan Kranjec, ki je imel številko 65.

Bergant: Štefan je preveč tvegal

"Štefan je dobro smučal, a tam na sredini ni šel idealno, naredil je majhno napako, pri kateri je očitno ocenil, da je prevelika napaka. Potem je v strmini, tam kjer se ni dalo, preveč tvegal. Preveč je šel naravnost in odstopil. Kljub tej napaki je bil na zadnjem vmesnem času 19. To je bila ena velika priložnost, ki je nismo izkoristili, pa tudi velika šola za Štefana, da je treba, tudi če se naredi kakšna napaka, po planu, kot si ga je zadal in kot smo si pogledali, odpeljati do cilja in nato pogledati, koliko je tista napaka vzela časa. Če ne prideš v cilj, ni rezultata. Žan pa ni imel prave hitrosti že iz starta ven, potem pa je pojahal kol," je nastope svojih varovancev ocenil glavni trener Klemen Bergant.

Ženski smuk za svetovni pokal, ki je odpadel v Val d'Iseru, bo 19. januarja v Cortini d'Ampezzo.



28. decembra v Bormiu smuk

Svetovni pokal alpskih smučarjev se bo nadaljeval 28. decembra, ko bo v Bormiu smuk.

MADONNA DI CAMPIGLIO, slalom Končni vrstni red: 1. M. HIRSCHER AVT 1:39,79 2. L. ÄRNI ŠVI +0,04 3. H. KRISTOFFERSEN NOR 0,05 4. D. YULE ŠVI 0,07 5. M. FELLER AVT 0,22 6. D. RYDING VB 0,24 7. M. MOELGG ITA 0,45 8. S. FOSS-SOLEVAAG NOR 0,51 9. S. GROSS ITA 0,55 10. A. PINTURAULT FRA 0,59 11. A. MYHRER ŠVE 0,68 12. C. HIRSCHBÜHL ŠVE 0,71 13. J. LIZEROUX FRA 0,73 14. R. BUFFET FRA 1,10 . J. B. GRANGE FRA 1,10 Odstop: Hadalin, Kranjec, Schwarz ...

Vrstni red po prvi vožnji: 1. M. HIRSCHER AVT 48,46 2. A. HOROŠILOV RUS +0,23 3. L. ÄRNI ŠVI 0,37 4. M. MOELGG ITA 0,44 5. H. KRISTOFFERSEN NOR 0,49 6. D. YULE ŠVI 0,53 7. C. HIRSCHBÜHL ŠVE 0,58 8. S. FOSS-SOLEVAAG NOR 0,59 9. M. FELLER AVT 0,74 10. D. RYDING VB 0,75 11. M. SCHWARZ AVT 0,84 12. S. GROSS ITA 0,85 13. M. HARGIN ŠVE 0,89 14. L. MEILLARD NEM 0,90 15. M. MATT AVT 0,98

SKUPNI VRSTNI RED Slalom (3/10): 1. H. KRISTOFFERSEN NOR 220 točk 2. M. HIRSCHER AVT 214 3. L. ÄRNI NEM 130 4. M. HARGIN ŠVE 105 5. D. YULE ŠVI 100 . F. NEUREUTHER NEM 100 7. S. FOSS SOLEVAAG NOR 97 8. A. MYHRER ŠVE 84 9. S. GROSS ITA 82 10. M. MATT AVT 68 ... 29. Š. HADALIN SLO 15

Skupno (13/37): 1. M. HIRSCHER AVT 534 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 505 3. A. L. SVINDAL NOR 374 4. K. JANSRUD NOR 345 5. A. PINTURAULT FRA 287 6. M. FRANZ AVT 271 7. B. FEUZ ŠVI 266 8. A.-A. KILDE NOR 258 9. V. KRIECHMAYR AVT 256 10. M. MAYER AVT 238 ... 27. Ž. KRANJEC SLO 124 60. B. KLINE SLO 40 66. Š. HADALIN SLO 34 67. M. ČATER SLO 31

T. J., A. V.