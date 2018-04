Veliki preobrat Pittsburgha: V petih minutah od 0:2 do 3:2

Vegas pometel s San Josejem

27. april 2018 ob 08:36

Washington - MMC RTV SLO

Hokejisti Pittsburgha in Vegasa so dobili uvodni tekmi konferenčnih polfinalov v Ligi NHL. Prvi so s 3:2 premagali Washington v gosteh, drugi pa kar s 7:0 San Jose doma.

Washington je odlično začel srečanje, saj je Jevgenij Kuznecov že po 17 sekundah zadel za vodstvo Capitalsov. Ko je Aleksander Ovečkin po 28 sekundah zadnje tretjine z izjemnim diagonalnim strelom v levi zgornji kot Matta Murrayja povišal na 2:0, je že zadišalo po domači zmagi.

Trije goli "pingvinov" v 4:49

A nato so zdajšnji prvaki lige pokazali pravi obraz, saj so s tremi zadetki v razmiku štirih minut in 49 sekund napravili preobrat. Zapored so zadeli Patric Hornqvist (43.), Sidney Crosby (46.) in Jake Guentzel (48.). Ob zmagovitem zadetku je Crosby z leve strani, ob ogradi poslal plošček pred vrata, kjer je Guentzel podstavil palico, spremenil smer ploščku, tako da je ta za bližnjo vratnico ušel za hrbet vratarja Bradena Holtbyja. Končno razmerje strelov je bilo 34:25 za domače. Pittsburgh je v zadnjih dveh sezonah v končnici obakrat izločil Washington, ki bi utegnil dobiti "kompleks pingvinov".

"Za nami je šele prva tekma. Naredili smo nekaj dobrih stvari. V vsaki seriji v končnici je bistveno, da si z vsako tekmo boljši," je po zmagi v Washingtonu dejal kapetan Pittsburgha Crosby.

Fleury zaklenil vrata Vegasa

Bistveno manj razburljivo je bilo na drugi tekmi, kjer je Vegas že v prvi tretjini gostom zabil štiri gole (4:0). Cody Eakin in Erik Haula sta zadela v razmiku 26 sekund v peti minuti, poleg njiju v tem delu še Jonathan Marchessault (7.) in Alex Tuch (12.). V nadaljevanju so se med strelce vpisali še Shea Theodore, Collin Miller in James Neal. Srečanje je bilo sicer bistveno bolj izenačeno, kot kaže končni izid. Razmerje strelov je bilo le 34:33 za domače, pri katerih pa je blestel vratar Marc-Andre Fleury. Gostje so pri 5:0 vratarja Martina Jonesa zamenjali z Aaronom Dellom, ki je do konca nanizal 19 obramb.

LIGA NHL



KONČNICA



Vzhodna konferenca, polfinale:

WASHINGTON - PITTSBURGH 0:1

2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Kuznecov 1., Ovečkin 41.; Hornqvist 43., Crosby 46., Guentzel 48.

Obrambe: Holtby 22; Murray 32.



Sobota:

TAMPA BAY - BOSTON 0:0

V odebeljenem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.



Zahodna konferenca, polfinale:

VEGAS - SAN JOSE 1:0

7:0 (4:0, 1:0, 2:0)

Eakin 5., Haula 5., Marchessault 7., Tuch 12., Theodore 24., Miller 35., Neal 39.

Obrambe: Fleury 33; Jones 8, Dell 19.



Petek:

NASHVILLE - WINNIPEG 0:0

V odebeljenem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.



A. V.