Veliki talent Dahoud se iz Mönchengladbacha seli v Dortmund

Podpisal je pogodbo do leta 2022

30. marec 2017 ob 17:17

Dortmund - MMC RTV SLO

Eden izmed najboljših igralcev Borussie iz Mönchengladbacha Mahmoud Dahoud bo poleti prestopil v Dortmund. Črno-rumeni bodo plačali 12 milijonov evrov odškodnine.

Mladi nemški reprezentant, ki je na 52 tekmah v Bundesligi dosegel šest golov in prispeval tudi 13 podaj, je podpisal pogodbo do leta 2022.

"Spremljali smo ga že več let. Lahko rečem, da je izjemen vezist, ki ima zagotovo prihodnost tudi v nemški članski reprezentanci. Dokazal pa je, da na visoki ravni lahko igra že zdaj," je z novo pridobitvijo za naslednje sezone, drugo po turškemu branilcu Ömerju Topraku, ki bo po koncu sezone prišel iz Bayerja Leverkusna, zadovoljen športni direktor Michael Zorc.

Dahoud, rojen v Siriji, od koder je zbežal v Nemčijo, je imel lani odlično sezono, letos pa je v Bundesligi in Ligi prvakov pokazal manj, kot so od njega pričakovali. To velja za prvi del sezone, v drugem pa je spet prišel v formo in je eden glavnih igralcev ekipe iz Mönchengladbacha. Bil je tudi na listi želja trenerja Liverpoola Jürgena Kloppa.

"V Bundesligi velja pravilo, da morajo vsi razen Bayerna prodati nekatere igralce. Borussia iz Mönchengladbacha je dokazala, da je kljub številnim odhodom v zadnjih letih, vedno ostala konkurenčna," je pojasnil trener Dieter Hecking, ki je preporodil ekipo v spomladanskem delu. Največji dragulj, ki je iz Mönchengladbacha odšel v Dortmund, je bil Marco Reus.

