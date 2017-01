Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Robert Lewandowski se je odlično znašel na majhnem prostoru pred vrati Freiburga v 91. minuti. Foto: Reuters Lewandowski je dosegel le gol manj do Pierra Emericka Aubameyanga, ki blesti na afriškem prvenstvu. Foto: Reuters Franck Ribery je 71 minut zmrzoval na klopi, nato pa je zrežiral zmagovito akcijo. Foto: Reuters Carlo Ancelotti je po pripravah v Dohi okusil tudi zelo hladno zimo v Nemčiji. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Veliko dela za Bayern v Freiburgu - Lewandowski odločil z mojstrovino

Leipzig v soboto gosti Frankfurt

20. januar 2017 ob 22:49

Freiburg - MMC RTV SLO

Robert Lewandowski je udarno začel spomladanski del Bundeslige. Poljski napadalec je vodilnemu Bayernu priigral tri točke v Freiburgu v 91. minuti (1:2).

V izjemno hladnem vremenu na stadionu Schwarzwald (v drugem polčasu so namerili -11 stopinj Celzija) so gositetlji prikazali fanatično borbenost in bi si zaslužili točko. Trener Christian Streich je pripravil sijajno taktiko in Bavarci so imeli ogromno težav.

Carlo Ancelotti je na zelenico poslal skoraj enako zasedbo, kot pred mesecem dni, ko je Bayern na derbiju gladko odpravil Leipzig na Allianz Areni (3:0). Poškodovanega Thiaga je zamenjal Thomas Müller.

Sanjski začetek Freiburga

Gostitelji so začeli silovito, v 4. minuti je David Alaba izvajal avt in podal do Lewandowskega, ki pa je izgubil žogo na sredini igrišča. S hitro kombinatoriko so igralci Freiburga prišli v kazenski prostor, Mats Hummels je skušal žogo izbiti, a jo je poslal naravnost do Vincenza Grifa, ki je lepo podal do Janika Habererja. 22-letnik je z diagonalnim strelom z desnico matiral Manuela Neuerja.

Bayern izenačil po kotu

Bavarci so se prebudili po pol ure igre. V 35. minuti je Lewandowski prišel do strela z bližine, kapetan Mike Frantz pa je žogo odbil v kot. Izvajal ga je Douglas Costa, Leawandowski pa je z volejem z levico s sedmih metrov izenačil.

Gostitelji odbili vse napade

Takoj na začetku drugega polčasa je Pascal Stenzel v kazenskem prostoru zadel Müllerja v nogo od zadaj, a sodnik Manuel Gräfe se presenetljivo ni odločil za najstrožjo kazen. Pritisk vodilne ekipe v nemškem prvenstvu se je stopnjeval, v 56. minuti je strel Arjena Robbna odbil vratar Alexander Schwolow. Freiburg je imel le 25-odstotno posest žoge, a vseskozi je prežal na protinapade. Vstopil je tudi Nils Petersen, ki je pred dvema letoma zadel za veliko zmago nad Bayernom z 2:1.

Ancelotti je v igro poslal Joshuo Kimmicha, Francka Riberyja in Juana Bernata. Šest minut pred koncem so gostitelji izvedli odličen hiter napad, Maximilian Philipp je streljal s 25 metrov, Neuer se je maksimalno iztegnil, žoga pa je za las zletela mimo vrat.

Izjemna poteza Lewandowskega

Na vrsti so bile še štiri minute sodnikovega dodatka. Neuer je slabo izbil žogo izpred svojih vrat, a gostitelji niso prišli do strela na prazna vrata. Ribery je prišel do žoge in potegnil po levi stran do kazenskega prostora, nato pa podal pred vrata, kjer si je Lewandowski zaustavil žogo v zraku s prsmi, si jo nato nastavil na levico in jo poslal od vratnice v mrežo. Izjemna poteza poljskega velemojstra, ki je dosegel že 14 zadektov v letošnji sezoni, enega več je zbtral Pierre-Emerick Aubameyang.

Streich: To je bil praznik, zdaj pa se začenja sivi vsakdan

"Srečali smo se z zelo dobro ekipo, ki je ogromno vložila v to tekmo. Nam igra nikakor ni stekla, zelo pa sem zadovoljen s pristopom. Ko nam ne gre, se je treba boriti in to na takem igrišču pride do izraza. Na koncu prevladuje zadovoljstvo, saj smo osvojili tri točke," je poudaril Ancelotti.

"Bayern si ni priigral veliko priložnosti. Sploh nisem jezen po porazu, Bayern je razred zase, mi moramo zubirati točke proti neposrednim tekmecem. To je bil praznik za nas, zdaj pa se začenja sivi vsakdan. Res so fantje prikazal odlično igro in upam, da jo bodo ponovili tudi proti slabšim tekmecem," je povedal Streich, ki je zelo cenjen v Bundesligi, saj dela v klubu z zelo omejenim proračunom.

17. krog:

FREIBURG - BAYERN 1:2 (1:1)

Haberer 4.; Lewandowski 35., 91.

Freiburg: Schwolow, Stenzel (83./Kübler), Gulde, Torrejon, Günter, Frantz, Höfler, Philipp, Grifo, Haberer (80./Bulut), Niederlechner (70./Petersen).

Bayern: Neuer, Lahm, Javi Martinez, Hummels, Alaba (71./Juan Bernat), Xabi Alonso, Vidal (55./Kimmich), Robben, Müller, Douglas Costa (71./Ribery), Lewandowski.

Sodnik: Manuel Gräfe

Sobota ob 15.30:

SCHALKE - INGOLSTADT

WOLFSBURG - HAMBURGER SV

AUGSBURG - HOFFENHEIM

WERDER - BORUSSIA (D)

DARMSTADT - BORUSSIA (M)



Ob 18.30:

RB LEIPZIG - EINTRACHT

Nedelja ob 15.30:

BAYER LEVERKUSEN - HERTHA

Ob 17.30:

MAINZ - KÖLN

Lestvica: BAYERN 17 13 3 1 40:10 42 RB LEIPZIG 16 11 3 2 31:15 36 HERTHA 16 9 3 4 24:16 30 EINTRACHT 16 8 5 3 22:12 29 HOFFENHEIM 16 6 10 0 28:17 28 BORUSSIA (D) 16 7 6 3 35:19 27 KÖLN 16 6 7 3 21:15 25 FREIBURG 17 7 2 8 22:29 23 BAYER (L) 16 6 3 7 23:24 21 MAINZ 16 6 2 8 26:30 20 SCHALKE 16 5 3 8 20:19 18 AUGSBURG 16 4 6 6 13:17 18 WOLFSBURG 16 4 4 8 15:24 16 BORUSSIA (M) 16 4 4 8 15:25 16 WERDER 16 4 4 8 20:34 16 HAMBURGER SV 16 3 4 9 14:31 13 INGOLSTADT 16 3 3 10 14:27 12 DARMSTADT 16 2 2 12 11:30 8

A. G.