Veliko krizo nizozemske reprezentance bo reševal Koeman

Tulipani se niso prebili na zadnji dve veliki tekmovanji

5. februar 2018 ob 19:32

Amsterdam - MMC RTV SLO

Nizozemska nogometna zveza je za novega selektorja imenovala Ronalda Koemana, ki se bo prvič preizkusil v tej vlogi.

"Ronald Koeman je novi selektor nizozemske nogometne reprezentance, nizozemska zveza pa ga bo uradno predstavila na torkovi novinarski konferenci," je zapisala nizozemska tiskovna agencija ANP, medtem ko je dnevni časopis De Telegraaf dodal, da bo Koeman izbrano vrsto vodil do svetovnega prvenstva v Katarju 2022.

Nekdanji nizozemski reprezentant in igralec Groningena, Ajaxa, PSV-ja, Feyenoorda in Barcelone, je v trenerske vode zaplul leta 1997. Neizbrisen pečat je pustil v Kataloniji, kjer je bil nosilec igre med letoma 1989 in 1995. 20. maja 1992 je na Wembleyju s prostega strela priigral Barceloni prvi naslov evropskega prvaka, zadel je proti Sampdorii v podaljšku (1:0).

Po pomožnih strokovnih vlogah pri nizozemski izbrani vrsti in Barceloni je vodil Vitese, Ajax, PSV, AZ in Feyenoord, Benfico, Valencio ter Southampton in Everton.

Nizozemska se prek kvalifikacij ni prebila na dve zadnji veliki tekmovanji - evropsko prvenstvo v Franciji 2016 in letošnje svetovno prvenstvo v Rusiji.

