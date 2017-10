Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Žiga Mlakar v Ligi prvakov gole zadeva kot za stavo. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Veliko priznanje za Žigo Mlakarja

Celjski rokometaš navdušil proti PSG-ju

11. oktober 2017 ob 15:15

Celje - MMC RTV SLO, STA

Desni zunanji rokometaš Celja Pivovarne Laško Žiga Mlakar je najboljši igralec četrtega kroga Lige prvakov!

Ob tem pa je bil izbran še v najboljšo sedmerico kroga. Mlakar je v četrtem krogu, ko so se Celjani merili s Paris Saint Germainom, dosegel 10 zadetkov, skupaj jih ima že 32 in je drugi najučinkovitejši posameznik elitnega tekmovanja.

Raje bi imel več točk

"Vsekakor bi bil bolj vesel, če bi v Ligi prvakov imeli dve ali pa morda celo štiri točke več, kot jih imamo. To je rokomet, nimaš vpliva na to, kakšen bo tvoj strelski izkupiček. Če se pokaže priložnost, jo pograbiš z obema rokama, jo izkoristiš in z goli maksimalno pomagaš moštvu. V vsakem primeru pa bi rajši imel točke," je med drugim v intervjuju za klubsko spletno stran dejal Mlakar.

M. L.