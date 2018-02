Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 30 glasov Ocenite to novico! Adam Rippon je eden izmed dveh odkrito istospolno usmerjenih članov ameriške olimpijske reprezentance. Foto: Reuters Sorodne novice Rekord pred olimpijskimi igrami: razdeljenih največ kondomov do zdaj Dodaj v

Veliko razočaranje ameriškega drsalca: olimpijski kondomi so "generični"

"Včasih življenje ni tako, kot si ga predstavljaš. In kondomi so preprosto 'generični'."

12. februar 2018 ob 10:50

Pjongčang - MMC RTV SLO

"Leta sem čakal, da pridem na olimpijske igre in se na lastne oči prepričam, zakaj tak cirkus okoli kondomov. Ne vem, kaj sem pričakoval, morda olimpijske kroge na njih ali vsaj različne barve," svoj spletni samogovor o velikem razočaranju olimpijskih iger - "generičnih" kondomih - začne ameriški drsalec Adam Rippon.

"Ne, vse to je le mit," svojega razočaranja nad tako opevanimi olimpijskimi kondomi ni mogel skriti kontroverzni ameriški umetnostni drsalec Adam Rippon, ki je sicer ravno danes skupaj s kolegi iz reprezentance dobil ekipno bronasto medaljo. "Saj nisem prav razburjen zaradi tega, bolj ... razočaran," nadaljuje svoj samogovor, ki ga je objavil na Instagramu.

"Pa saj je v redu. Včasih življenje pač ni tako, kot si ga predstavljaš. In kondomi so preprosto "generični"," s pretirano dramatičnostjo na posnetku še pove Rippon in doda: "Včasih pa niso samo generični. Včasih je še huje ... in so na voljo le na polikliniki pred telovadnico. Pa tudi to je v redu."

Razdelili bodo rekordnih 110.000 kondomov

Kot smo že poročali, bodo v Pjongčangu med 9. in 25. februarjem razdelili 110.000 kondomov, kar je za 10.000 več, kot so jih razdelili pred osmimi leti v Vancouvru in pred štirimi leti v Sočiju. "Košare s kondomi bodo razporejene po straniščih v olimpijskih vaseh, v glavnem medijskem središču, v vasi za novinarje in v medicinskih središčih," so sporočili organizatorji.

Mediji so sicer hitro izračunali, da bo, glede na to, da bo na igrah nastopilo malo manj kot 2.300 športnikov, to za vsakega naneslo 37 kondomov, a so verjetno pozabili na vse spremljevalno osebje, trenerje, predstavnike sedme sile in druge.

Nasprotovanje Miku Penceu

28-letni drsalec se je na naslovnicah večjih svetovnih medijev znašel že pred dnevi, ko je zavrnil srečanje z ameriškim podpredsednikom Mikom Penceom zaradi njegovih protigejevskih stališč in dodal, da "se vsekakor ne bi zelo trudil za srečanje s človekom, za katerega meni, da se je zelo potrudil pokazati, ne samo da ni prijatelj gejev, ampak da jih ima tudi za bolne". Pri tem je je namigoval na domnevno podporo Pencea programom za spreobrnitev homoseksualnih posameznikov in tudi siceršnja protigejevska stališča politika, ki bi ob odstavitvi ali odstopu Donalda Trumpa postal ameriški predsednik.

Spor med politikom in športnikom se sicer vleče že od januarja, ko je Rippon ostro kritiziral izbiro Pencea za vodjo ameriške delegacije.

Adam Rippon (@Adaripp) ranting for a minute straight on Instagram about the #Olympics condoms is honestly a MOOD™️. pic.twitter.com/y2JKlpLT3c — Bo Bayerl (@BoBayerl) February 10, 2018

