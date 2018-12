Veliko zmagoslavje Fourcada na Tirolskem, Fak 13., Bauer 21.

Žal nisem izpolnil naloge, ki sem si jo zadal, to je, da izboljšam svoj položaj od včeraj. Na drugem strelskem postanku sem naredil napako, ko sem celotno skupino strelov nastavil nekoliko nižje in bolj v levo stran. Presenetljivo. Na samem teku sem se počutil dobro, a vseeno ne dovolj dobro, da bi lahko popravil zgrešena strela in obdržal pozicijo ali pa se boril za kaj več. Je pa bila danes lepa priložnost, saj bi ob boljšem streljanju lahko lepo napredoval.