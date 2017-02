Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 20 glasov Ocenite to novico! Etien Velikonja je bil član Olimpije le pol sezone. Foto: www.alesfevzer.com Andrej Kotnik (levo) lahko igra kot napadalni vezist ali napadalec. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Velikonja naslednji, ki zapušča Olimpijo; Kotnik iz Gorice v Crotone

V jesenskem delu Prve lige TS dosegel štiri zadetke

31. januar 2017 ob 20:54,

zadnji poseg: 31. januar 2017 ob 23:59

Ljubljana/Crotone - MMC RTV SLO

Napadalec Olimpije Etien Velikonja je uradno prestopil v turškega prvoligaša Genclerbirligi, kjer naj bi podpisal enoinpolletno pogodbo.

28-letni Primorec je v Ljubljano prišel poleti iz belgijskega drugoligaša Liersa. Za zeleno-bele je na 21 tekmah v Prvi ligi TS dosegel štiri zadetke, še dva pa je dodal v Pokalu Slovenije.

Po Dejanu Kelharju, Mihi Zajcu in Antoniu Delamei Mlinarju je Velikonja tako naslednji nogometaš, ki pozimi zapušča Stožice.

Genclerbirligi iz Ankare je trenutno na 11. mestu v 18-članski turški ligi.

Kotnik v letu in pol od III. SNL do Serie A

Tik pred koncem prestopnega roka je bil sklenjen še dogovor med Gorico in italijanskim prvoligašem Crotonejem o posoji Andreja Kotnika. Klub iz Kalabrije si je najprej prizadeval pripeljati slovitega Antonia Cassana, ki pa želi zaradi družine raje ostati na severu države v bližini Genove, kjer zdaj igra za Sampdorio. Po še nekaj drugih spodletelih poskusih so bili uspešni pri angažiranju 21-letnega Kotnika, ki lahko igra kot napadalni vezist ali napadalec.

V Novo Gorico ga je poleti 2015 na preizkušnjo povabil trener Miran Srebrnič, potem ko ga je opazil med igranjem v tretjeligaški konkurenci za Izolo. V sezoni in pol je za Gorico v Prvi ligi TS odigral 35 tekem in dosegel pet zadetkov. Jeseni je dvakrat mrežo zatresel tudi v pokalu, med drugim proti Mariboru. V Kopru vzgojeni nogometaš je bil v mlajših letih po spletu okoliščin kratek čas tudi član Rudarja iz Velenja.

Slovenska kolonija v Serie A po novem šteje osem članov. Crotone, za katerega brani še en nekdanji član Gorice Alex Cordaz, je na 21 tekmah do zdaj zbral 13 točk, za njim sta le Palermo in Pescara. Ravno ta dva kluba sta se po poročanju italijanskih medijev zadnji dan prestopnega roka tudi potegovala za Kotnika.

