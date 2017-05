Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Tony Parker je v velikih bolečinah obležal na parketu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Velik udarec za Spurse - Parker že končal sezono

Serija s Houstonom izenačena na 1:1

4. maj 2017 ob 20:57

San Antonio - MMC RTV SLO

Tony Parker si je v zadnji četrtini druge tekme polfinala Zahoda med San Antoniom in Houstonom strgal stegensko mišico na levi nogi. Sezone je zanj konec.

34-letni organizator igre se je poškodoval osem minut in 52 sekund pred zadnjim piskom sirene v AT&T Centru, ko je po prodoru in metu na koš v bolečinah padel na parket. Na klop je skušal oditi sam po eni nogi, a mu je to uspelo šele ob pomoči soigralcev, ki so ga odnesli z igrišča.

Po opravljeni magnetni resonanci je znano, da v letošnji sezoni ne bo več stopil na parket. To je velik udarec za Spurse, saj je na drugi tekmi proti Houstonu dosegel 18 točk v 26 minutah.

Zdaj se bo moral izkazati Avstralec Patty Mills, večjo minutažo pa bo imel tudi argentinski veteran Manu Ginobili. Spurse čaka zelo zahtevna naloga, saj je Houston dobil prvo tekmo v San Antoniu, naslednji dve tekmi konferenčnega polfinala pa bosta v petek in nedeljo v Toyota Centru v Hostonu.

Parker, ki je bil MVP finala leta 2007, je v sredo postal deveti igralec v zgodovini Lige NBA, ki je presegel 4.000 točk v končnici. Izmed aktivnih igralcev je to uspelo le še LeBronu Jamesu. V 16 sezonah, ki jih je odigral za San Antonio, ni izpustil niti ene tekme v končnici, odigral jih je kar 221.

A. G.