Ventura po slabi predstavi v Stockholmu bentil nad sodniki

Danes na TV SLO 2 tekma Danska - Irska

11. november 2017 ob 10:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Italijanski selektor Ventura je po porazu proti Švedski veliko omenjal sodnike in upa, da bodo Azzurri v ponedeljek na San Siru uživali podobne privilegije, kot so jih včeraj v Stockholmu Švedi.

Nogometašem Italije grozi, da bodo prvič po letu 1958 ostali brez svetovnega prvenstva. Na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij je Švedska zmagala z 1:0. V drugem polčasu je zadel rezervist Jakob Johansson. Povratna tekma bo v ponedeljek v Milanu. Selektor Gian Piero Ventura je na udaru kritik, a se brani, da je bil poraz nezaslužen. Jezil se je nad sodniki, za vezista Marca Verrattija, ki se ni izkazal, pa pravi, da pri Paris SG-ju igra v drugačnem sistemu in da se v le dveh dneh še ni mogel privaditi.

Verratti sicer na povratni tekmi zaradi kartonov ne bo igral. Ventura tudi obžaluje, da Andrea Belotti ni bil natančnejši pri strelu z glavo, saj bi zadetek povsem spremenil potek dogajanja.

"Tekma je bila zelo trda, to nas je presenetilo, ni nam bilo lahko. Moramo biti boljši. Igralci to vedo, v garderobi sem videl, kako jezni so bili po tekmi. Fizično v teh dveh dneh težko kaj naredimo, moramo pa bolje prebrati njihovo igro. Upam, da nam bodo tudi navijači na San Siru dali tisto podporo, ki jo potrebujemo," je še povedal Ventura.

Švedski selektor Jan Andersson je bil zadovoljen s predstavo svojih varovancev, seveda pa se zaveda, da je do končnega uspeha še dolgih 90 ali celo 120 minut, če bo v Milanu po rednem delu 1:0 za Italijo in bo sledil podaljšek. "Smo na pol poti. Zelo sem zadovoljen s tekmo, za ponedeljek pa bo treba narediti nov načrt. Tekma je bila trda, fizična, a na to smo bili pripravljeni. Ključno je bilo dobivati dvoboje, nikakor pa se ne strinjam, da smo imeli pomoč sodnikov."

Danes bo še zadnja od štirih prvih tekem evropskih kvalifikacij, Danci bodo gostili Irce. Prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju.



Brez golov na obeh tekmah medcelinskih kvalifikacij

Reprezentanci Hondurasa in Avstralije (brez svojega prvega strelca Tima Cahilla, ki še okreva po poškodbi) sta se v San Pedro Suli razšli z 0:0, zadetkov pa ni bilo niti v Wellingtonu, kjer je Nova Zelendija gostila Peru. Favotizirani južni Američani, 10. na Fifini lestvici, so imeli le dve priložnosti, pri prvi je vratar Stefan Marinovic branil na golovi črti, v 63. minuti pa je ubranil strel Alda Corza z glavo.

Peru ima tako na povratni tekmi lepo priložnost za vrnitev na veliko sceno po 36 letih, saj je nazadnje na mundialu igral leta 1982.

Dodatne kvalifikacije za SP 2018

HRVAŠKA - GRČIJA 4:1 (3:1)

30.000; Modrić 13./11-m, Kalinić 19., Perišić 33., Kramarić 49.; Sokratis 30.

SEVERNA IRSKA - ŠVICA 0:1 (0:0)

18.270; Rodriguez 58./11-m

ŠVEDSKA - ITALIJA 1:0 (0:0)

50.000; Johansson 62.

Sobota ob 20.45 (TV SLO 2/MMC):

DANSKA - IRSKA

HONDURAS - AVSTRALIJA 0:0

NOVA ZELANDIJA - PERU 0:0



Povratne tekme bodo od 12. do 16. novembra.

