Verdasco izločil Murrayja in bo izzval del Potra

Blizu obračun sester Williams

29. avgust 2018 ob 17:00,

zadnji poseg: 30. avgust 2018 ob 01:02

New York - MMC RTV SLO

Fernando Verdasco je tretji dan Odprtega prvenstva ZDA v New Yorku ugnal Andyja Murrayja s 7:5, 2:6, 6:4 in 6:4. Španec se bo v tretjem krogu pomeril s Juanom Martinom del Potrom.



34-letni Verdasco je šele drugič v 15 dvobojih premagal Murrayja, ki še išče pravo formo po operaciji kolka. Španski veteran je narekoval silovit ritem z osnovne črte. Zadel je kar 52 "winnerjev" in tudi v ključnih trenutkih četrtega niza ni popustil.

Murray, ki je pred šestimi leti na igriščih Flushing Meadowsa prišel do prvega grand slama kariere, je v prvem nizu kar trikrat izgubil začetni udarec. V drugem nizu je prikazal najboljšo igro in popolnoma nadigral Španca. Verdasco se je pobral na začetku tretjega niza, ko je takoj prišel do brejka in prednost zadržal.

Tudi v četrtem nizu je Murray v sedmi igri brez dobljene točke oddal servis. V deseti igri, ki je trajala več kot deset minut si je priigral kar pet priložnosti za izenačenje na 5:5, vendar je Verdasco vedno našel pravi servis in po treh urah in pol izjemnega boja na stadionu Arthurja Asha je unovčil tretjo zaključno žogo.

Wawrinko zdaj čaka Raonic

Stan Wawrinka, ki je pred dvema letoma zmagal v New Yorku, je izločil Uga Humberta s 7:6, 4:6, 6:3 in 7:5. Švicar lani ni branil naslova zaradi operacije kolena, zdaj pa se počasi vrača v pravo formo. V ponedeljek je v treh nizih odpravil Grigorja Dimitrova, tokrat pa ni tako blestel. V drugem nizu je zapravil prednost s 3:1, Francozu je uspelo izenačiti na 1:1 v nizih. V tretjem in četrtem nizu je trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam unovčil izkušnje v ključnih trenutkih.

"Vedel sem, da bo težek dvoboj. Je mlad igralec. Na turnir se je uvrstil, zmagal je prvi dvoboj. Vesel sem zmage," je povedal Wawrinka. "Stan the Man" je naredil kar 57 neizsiljenih napak, v 3. krogu pa ga v petek čaka Miloš Raonic, ki je s 6:3, 6:4 in 6:4 premagal Gillesa Simona.

Branilec naslova Nadal je v ponedeljek ekspresno napredoval po predaji veterana Davida Ferrerja, znova bo igral v večernem sporedu, ko vročina precej popusti. Vašek Pospisil ima zelo dober začeten udarec.

Stephensova izgubila uvodni niz

Na uvodnem obračunu na osrednjem igrišču je branilka naslova Sloane Stephens premagala kvalifikantko Anhelino Kalinino s 4:6, 7:5 in 6:2. Stephensova se je pred letom dni veselila uspeha kariere, letos je igrala v finalu Roland Garrosa, poleti pa še ni našla prave forme.

Ukrajinka je z brejkom v deseti igri osvojila prvi niz in tudi v drugem nizu je bila blizu presenečenja, saj je izenačila na 5:5. Stephensova se je nato zbrala, osvojila je zadnji dve igri v drugem nizu, v odločilnem nizu pa je v tretji in sedmi igri odvzela servis Kalinini. V tretjem krogu jo čaka nov velik izziv, saj se bo pomerila z Viktorijo Azarenko.

"Nisem igrala najboljšega tenisa. Vem, da moram pokazati več. Bilo je zelo vroče, sploh ni bilo zabavno. Razmere niso bile idealne, zato sem vesela napredovanja," je povedala Stephensova.

Obeta se nov obračun sester Williams

Serena Williams se bo pomerila s Carino Witthöft. 23-letna Nemka letos ne blesti in šestkratna zmagovalka zadnjega grand slama sezone ne bi smela imeti večjih težav.

Sestra Venus je ugnala Camilo Giorgi s 6:4 in 7:5. Veteranka je v Melbournu in v Parizu izpadla že v prvem krogu, v Wimbledonu pa v tretjem. Lani je igrala v polfinalu OP ZDA. Sestri Williams bi se lahko v petek srečali v poslastici tretjega kroga.

"Nazadnje sva s Sereno igrali v Avstraliji, takrat sta igrali dve proti eni, tokrat bo vsaj pošteno," se je pošalila Venus, ki je s tem imela v mislih lanski finale v Melbournu, ko je bila Serena že noseča.

Jakupovićeva uspešna začela turnir dvojic

Dalila Jakupović je v paru z Rusinjo Irino Kromačevo uspešno začela turnir v konkurenci dvojic. V uvodnem nastopu sta bili Slovenka in Rusinja boljši od španskega para Anabel Medina Garrigues in Arantxa Parra-Santonja s 6:4 in 6:0.

NEW YORK, 2. krog (M), zgornji del tabele

(20.456.000 am. dolarjev, trda podlaga)

NADAL (ŠPA/1) - POSPISIL (KAN)

HAČANOV (RUS/27) - SONEGO (ITA)

SOCK (ZDA/18) - BASILAŠVILI (GRU)

PELLA (ARG) - LORENZI (ITA)

7:5, 6:0, 6:2

THIEM (AVT/9) - JOHNSON (ZDA)

6:7 (5), 6:3, 5:7, 6:4, 6:1

FRITZ (ZDA) - KUBLER (AVS)

6:3, 3:6, 6:3, b. b.

SHAPOVALOV (KAN/28) - SEPPI (ITA)

ANDERSON (JAR/5) - CHARDY (FRA)

6:2, 6:4, 6:4



DEL POTRO (ARG/3) - KUDLA (ZDA)

6:3, 6:1, 7:6 (4)

VERDASCO (ŠPA/31) - MURRAY (VB)

7:5, 2:6, 6:4, 6:4

ČORIĆ (HRV/20) - CARBALLES BAENA (ŠPA)

7:6 (4), 6:2, 6:3

MEDVEDEV (RUS) - CICIPAS (GRČ/15)

6:4, 6:3, 4:6, 6:3

ISNER (ZDA/11) - JARRY (ČIL)

LAJOVIĆ (SRB) - NORRIE (VB)

6:2, 2:6, 6:4, 6:4

RAONIC (KAN/25) - SIMON (FRA)

6:3, 6:4, 6:4

WAWRINKA (ŠVI) - HUMBERT (FRA)

7:6 (5), 4:6, 6:3, 7:5

2. krog (Ž), zgornji del tabele

(20.456.000 am. dolarjev, trda podlaga)

KANEPI (EST) - TEICHMANN (ŠVI)

6:4, 6:3

KING (ZDA) - PETERSON (ŠVE)

S. WILLIAMS (ZDA/17) - WITTHÖFT (NEM)

V. WILLIAMS (ZDA/16) - GIORGI (ITA)

6:4, 7:5

MUGURUZA (ŠPA/12) - MUCHOVA (ČEŠ)

BARTY (AVS/18) - ŠAFAROVA (ČEŠ)

SAKARI (GRČ/32) - KENIN (ZDA)

KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/8) - BOGDAN (ROM)

6:2, 6:3



STEPHENS (ZDA/3) - KALININA (UKR)

4:6, 7:5, 6:2

AZARENKA (BLR) - GAVRILOVA (AVS/25)

6:1, 6:2

STRYCOVA (ČEŠ/23) - ARRUABARRENA (ŠPA)

6:0, 6:1

MERTENS (BEL/15) - LAPKO (BLR)

6:2, 6:0

MAKAROVA (RUS) - GÖRGES (NEM/9)

7:6 (10), 6:3

SEVASTOVA (LAT/19) - LIU (ZDA)

6:3, 6:1

VANG (KIT) - BEGU (ROM)

6:3, 6:1

SVITOLINA (UKR/7) - MARIA (NEM)

6:2, 6:3

A. G.