Verdasco končal pravljico Kokkinakisa v Miamiju

Pliškova v četrtfinalu

26. marec 2018 ob 20:31

Miami - MMC RTV SLO

Thanasi Kokkinakis, ki je v soboto senzacionalno ugnal Rogerja Federerja, je v 3. krogu turnirja serije 1.000 v Miamiju izpadel. Po skoraj treh urah je bil boljši Fernando Verdasco s 3:6, 6:4 in 7:6.

21-letni Avstralec je začel odlično, v peti in deveti igri je odvzel servis Špancu in zanesljivo dobil uvodni niz. Verdasco se je zbral v drugem nizu, z brejkom v peti igri je izenačil na 1:1. Kokkinakis je v odločilnem nizu povedel s 3:1, a je v peti igri izgubil začetni udarec. Odločala je podaljšana igra, kjer je Avstralec povedel že s 3:0, nato pa osvojil le še točko. Verdasco je najboljšo igro prikazal v ključnih trenutkih, pri vodstvu 5:4 je zadel dva sijajna servisa za zmago.

Verdasco je serviral kar 13 asov, naredil pa je tudi osem dvojnih napak. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 114:108 v korist Španca, ki ga v osmini finala čaka rojak Pablo Carreno Busta.



Murray že trenira, vrnitev morda še pred poletjem

Andy Murray, ki je januarja v Melbournu prestal operacijo kolka, se bo na igrišča morda vrnil hitreje, kot je bilo sprva predvideno. Danes je namreč že začel trenirati, tako da bi lahko na igrišča stopil še pred poletjem. Škot je januarja najprej odpovedal nastop na uvodnem turnirju za grand slam v Avstraliji, nato pa odšel na operacijo kolka, ki mu je pred tem dolgo povzročal težave.

"Murray je prispel na našo akademijo konec tedna in bo ostal tu vsaj do prvega tedna v aprilu," so sporočili iz teniške akademije Patricka Mouratoglouja v Nici. Nekdanji prvi igralec sveta je tekmovalni dvoboj nazadnje odigral lani v Wimbledonu, ko je izgubil proti Samu Querreyju, zaradi prisilnega počitka pa je zdrsnil na 29. mesto lestvice ATP.

MIAMI, 3. krog (M), tabela

(7.972.535 am. dolarjev, trda podlaga)



VERDASCO (ŠPA/31) - KOKKINAKIS (AVS)

3:6, 6:4, 7:6 (4)

CARRENO BUSTA (ŠPA/16) - JOHNSON (ZDA)

6:4, 6:4

BERDYCH (ČEŠ/10) - TIAFOE (ZDA)



ANDERSON (JAR/6) - HAČANOV (RUS/32)



A. ZVEREV (NEM/4) - FERRER (ŠPA/28)



FOGNINI (ITA/15) - KYRGIOS (AVS/17)



QUERREY (ZDA/11) - SHAPOVALOV (KAN)



SOCK (ZDA/8) - ČORIĆ (HRV/29)



DEL POTRO (ARG/5) - NIŠIKORI (JAP/26)

6:2, 6:2

KRAJINOVIĆ (SRB/22) - PAIRE (FRA)

6:3, 6:3

RAONIC (KAN/20) - SCHWARTZMAN (ARG/13)

7:6, 6:3

CHARDY (FRA) - DIMITROV (BLG/3)

6:4, 6:4

SOUSA (POR) - DONALDSON (ZDA)

1:6, 6:3, 6:4

CHUNG (KOR/19) - MMOH (ZDA)

6:1, 6:1

ISNER (ZDA/14) - JUŽNI (RUS)

6:4, 6:3

ČILIĆ (HRV/2) - POSPISIL (KAN)

7:5, 7:6



Osmina finala (Ž); tabela:

RADWANSKA (POL/30) - AZARENKA (BLR)

PLIŠKOVA (ČEŠ/5) - DIJAS (KAZ)

6:2, 2:1, b.b.

STEPHENS (ZDA/13) - MUGURUZA (ŠPA/3)

6:3, 6:4

KERBER (NEM/10) - J. VANG (KIT)

6:7, 7:6, 6:3

OSTAPENKO (LAT/6) - KVITOVA (ČEŠ/9)

SVITOLINA (UKR/4) - BARTY (AVS/21)



V. WILLIAMS (ZDA/8) - KONTA (VB/11)



COLLINS (ZDA) - PUIG (PRT)

A. G.