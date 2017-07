Verdinek v Velenje, Celminš pa v Maribor

Gorenje bo s pripravami začelo 26. julija

18. julij 2017 ob 16:44

Rokometaši Gorenja so se okrepili z Maticem Verdinkom, dozdajšnjim članom Maribora, kamor iz Velenja odhaja estonski reprezentant Andris Celminš.

23-letni Verdinek je kariero začel v Celju, kjer pa se nato ni prebil v člansko moštvo. Leta 2014 je na pobudo zdajšnjega trenerja Marka Šibile prišel v Maribor. Tu je iz sezone v sezono vedno bolj napredoval in potrjeval svoj nesporni talent, kar ga je privedlo tudi do vpoklica v člansko izbrano vrsto.

Za to je na zadnjih dveh kvalifikacijskih tekmah za EP na Hrvaškem dosegel 5 zadetkov ter tako dodal svoj delež k uvrstitvi na prvenstvo stare celine. Verdinek je v treh sezonah postal eden pomembnejših členov mariborske igre, v vijoličastem dresu pa je dosegel 271 zadetkov, od tega kar 147 v minuli sezoni.

Verdinek si v Velenju želi napredka

"Najprej bi se rad vsem v RK Maribor Branik zahvalil za tri lepe sezone in za možnost, da sem lahko napredoval in se razvil v takšnega igralca. Tukaj sem se res počutil odlično in z lepimi spomini odhajam novim izzivom naproti. Zelo rad sem oblekel vijoličasti dres, tako da je ob prestopu v Gorenje veliko čustev, ampak vsak športnik stremi k višji ciljem in napredku v svoji športni karieri. Vesel sem, da bom lahko v Velenju doživel še višji nivo igre, kar mi bosta SEHA Liga in Liga prvakov zagotovo omogočili," je dejal 23-letni reprezentant Verdinek, ki je podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za leto dni.

Celminš v Maribor za dve leti

Iz Velenja pa v Maribor prihaja 21-letni estonski reprezentančni levičar Celminš. V Velenje je prišel pred dvema letoma, a je obe sezoni odigral kot posojeni igralec v Ribnici (27 tekem, 41 golov) in v Slovenj Gradcu (27 tekem, 87 golov). Z vodstvom mariborskega Branika je sklenil dveletno sodelovanje.

Gorenje bo s pripravami začelo v sredo, 26. julija.

