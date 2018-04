Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Miha Verlič bo kariero nadaljeval v močni nemški ligi. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Verlič bo moči z Urbasom združil tudi na klubski sceni

Kariero bo nadaljeval v Nemčiji

27. april 2018 ob 15:26

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Slovenski hokejski reprezentant Miha Verlič bo kariero nadaljeval v nemški ligi DEL pri klubu Fischtown Pinguins Bremerhaven.

Verlič se bo v klubu tako pridružil kapetanu risov Janu Urbasu, podpisal je dveletno pogodbo. Nosil bo dres s številko 91. Verlič je sezono začel v Beljaku in v Ligi Ebel za VSV dosegel 15 golov in 18 podaj na 48 tekmah. Nato se je preselil na Finsko in za Jyväskylä na devetih tekmah v statistiko vpisal gol in tri podaje.

"Verlič je zelo močan napadalec, kar pomeni dodatno prednost, saj se ga lahko v napadu uporabi tako na krilnem kot na položaju osrednjega napadalca. Nastopanje v ligi DEL ne pomeni zanj le izziva, ampak tudi spodbudo za nadaljnji korak v njegovi karieri," so v predstavitvi med drugim zapisali na spletni strani kluba.

"Prepričan sem, da bo dvojec iz slovenske reprezentance tudi v Bremerhavnu poskrbel za veliko veselja," pa je novico o prihodu Verliča pokomentiral trener Bremerhavna Thomas Popiesch.

Verlič trenutno s slovensko reprezentanco nastopa na SP-ju divizije I v Budimpešti, kjer je na treh tekmah zbral tri podaje.

