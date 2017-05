Poudarki Odmevi po tekmi Finska - Slovenija (5:2) Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Jan Urbas in soigralci so prikazali najboljšo predstavo na prvenstvu v Parizu. Foto: Reuters Gašper Krošelj je uspel zaustaviti številne nevarne strele. Foto: Reuters VIDEO Finski hokejisti v končni... Sorodne novice Finci v zadnjih desetih minutah strli žilave rise Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Verlič: Pogovorili smo se in se spomnili na uspeh v Minsku

Zupančič: To je bila naša najboljša predstava na prvenstvu

10. maj 2017 ob 23:49

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Slovenski hokejisti imajo po štirih krogih svetovnega prvenstva elitne divizije le eno točko, a odločilne tekme še prihajajo. Poraz s Finsko (2:5) ni bil usoden, precej bolj veseli napredek v igri.

Razmerje v strelih na vrata je bilo kar 49:14 za Fince, ki imajo precej boljšo zasedbo, a so se morali pošteno potruditi za tri točke. Še v 50. minuti je bil izid izenačen 2:2.

Zupančič: To je bila naša najboljša predstava na prvenstvu

"Tekma je bila ostra, potekala je v visokem ritmu, oboji smo bili sposobni doseči gol, prvi smo ga dosegli mi. V drugi tretjini je Finska prevladovala, pozneje pa smo spet našli svoj ritem. Začeli smo z novim zadetkom, bili smo v položaju, ko smo lahko razmišljali o morebitnih točkah. A Finska ima dobre individualne igralce in je to izkoristila. Nismo dobili točke, sem pa lahko zadovoljen in ponosen na ekipo, to je bila naša najboljša predstava na prvenstvu," je pojasnil selektor Nik Zupančič.

Miha Verlič je bil prav tako optimističen: "Po včerajšnji tekmi z Norveško so se malo pogovorili in se spomnili, da znamo igrati ter kaj smo dosegli v Minsku. To je bil naš cilj v igri, da igramo preprosto, blokiramo strele in upam, da bo to tudi spodbuda za naprej. Na vsaki tekmi damo vse od sebe, borimo se vsi. Jutri imamo prost dan, potem pa Čehi ... gremo dan za dnevom, tudi proti njim na točke."

Sabolič: Boljši občutek pred ključnimi tekmami

"Po včerajšnji tekmi smo se usedli in se pogovorili, ker tisto ni bilo v redu. Danes je bilo drugače, vsi smo se borili, vsi za enega, eden za vse. Na žalost spet poraz, a ob kakšnem golu več bi se lahko tudi drugače zasukalo. Na tem bi morali graditi. Vedeli smo, da tudi Finci niso tam, kjer si želijo. Rekli smo si, da moramo prvo tretjino končati brez prejetega gola in to nam je tudi uspelo. Moramo vzeti pozitivne strani in iti naprej, še veliko tekem je," je poudaril Jan Urbas.

"Ne bomo se predajali. Vemo, da nimamo še veliko točk, a se s tem ne obremenjujemo. Po eni strani nismo zadovoljni, še vedno smo izgubili, po drugi pa smo pokazali več dobrih stvari in seveda je dobro, če igraš tako, tudi za občutek pred nadaljevanjem," je razmišljal Robert Sabolič.

Marjamäki prepričan, da so Finci na dobri poti

Selektor Finske Lauri Marjamäki se je po slabem štartu v prvenstvo pošteno oddahnil: "Naše delo se je stopnjevalo. V vsaki tretjini smo napredovali in vsaka izkušnja je dobrodošla za našo ekipo. Mislim, da smo na dobri poti."

V soboto ključna tekma z Belorusi

Slovenija bodo v četrtek trenirali, v petek ob 16.15 pa se bodo pomerili s Češko. Vse kaže, da bo odločilna tekma za obstanek v soboto ob 16.15 proti Belorusiji, ki je še brez točke.

A. G.