Verlič: Sezono lahko končamo na čudovit način

27. april 2018 ob 20:05

Budimpešta - MMC RTV SLO

Po dveh katastrofalnih uvodnih tekmah so se slovenski hokejisti imenitno pobrali. Proti Kazahstanu so prikazali najboljšo igro na prvenstvu v Budimpešti. V soboto napadajo elito proti Italiji.

Blestel je Miha Verlič, ki je podpisal dveletno pogodbo z ekipo Fischtown Pinguins Bremerhaven. Pred vrati je bil izjemen in s tremi zadetki je tlakoval pot k pomembni zmagi.

"Vso tekmo smo dobro delovali. Vedeli smo, da bodo goli prišli, danes se je odprlo in za to je zaslužna vsa ekipa. Vedeli smo, da bo slej ko prej začelo padati. Večino časa sem imel dober občutek, vemo, da na teh tekmah lahko napaka ali dve odločita, a tokrat smo v zadnji tretjini mirno pripeljali tekmo do konca. To je bil morda najtežji tekmec na SP-ju, a smo nadzirali vso tekmo, imeli so samo dolge podaje in čakali, da bo kakšen plošček odskočil," je poudaril Verlič.

"Ta tekma je bila za nas ključna. Vse smo iztisnili iz sebe. Pokazali smo pravi karakter. Potrebovali smo zadetek z igralcem več. Na prejšnjih tekmah si nismo zaslužili sreče. Po pogovoru smo prikazali pravi obraz. Steklo je tudi naši peterki. Upam, da lahko sestavimo še eno tako tekmo. Za zadnjo tekmo sezone imamo še dovolj energije. Sezono lahko končamo na čudovit način," je bil zadovoljen junak tekme.

Urbas: To je bila res super tekma

Jan Urbas je izenačil na 2:2 v prvi tretjini. Kapetan je v odlični formi in je vsekakor eden najboljših igralcev na tem prvenstvu.



"Zaslužena zmaga. Od prve do zadnje minute smo se borili in ponovili smo odlično predstavo proti Madžarom. Končno smo dosegli zadetek tudi v "power playu". Celo dvakrat. To je bila res super tekma. Kazahstanci so plošček le pošiljali po ogradi in čakali na protinapade. Zelo dobro smo jih zaprli, Krošelj je zelo dobro branil. Kazahstanci so vedno zelo nervozni, ko se znajdejo v zaostanku. Že pred tekmo smo se dogovorili, da moramo nujno povesti. Točno tako se je zgodilo in zelo nervozni so bili," je razlagal Urbas.

"Prvi dve tekmi nista šli po načrtih, smo se sicer borili, a plošček ni šel v gol. Zdaj se je vse obrnilo v našo korist, bili smo boljši nasprotnik in smo nadzorovali igro. Oni so samo skušali poslati plošček ven in preigrati nas, mi pa smo jih dobro nadzirali. Vsako tekmo smo vse nadstreljali, tokrat pa smo še zadeli na "power-play"," je povedal Aleš Mušič.

Savolainen: Verlič je pravi vodja

Selektor Kari Savolainen si je po slabem štartu le oddahnil: "Pred dvema dnevoma smo bili v zelo težkem položaju. Zdaj imamo dve pomembni zmagi. Kazahstan je zelo močna ekipa in lepo je, da smo jih premagali. Igralci so res dali vse od sebe in so trpeli, po tekmi ni bilo nikogar, ki ne bi imel na sebi nečesa ledenega, s čimer smo blažili manjše poškodbe. Verlič se je danes izkazal kot pravi vodja, kakršnega smo potrebovali, potem ko je imel nekaj težav na začetku prvenstva."

S tako igro lahko risi v soboto ob 16.00 premagajo Italijo in si zagotovijo eno izmed prvih dveh mest. Prenos bo na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

A. G.