Michaela Jordana sem spoznal v času olimpijade v Los Angelesu. Takrat še ni bil slaven. Trenutek, ko sem ga spoznal, je bil zame nekaj posebnega. Trudil sem se, da bi v rokometu dosegel tisto, kar je bil on v košarki. Da bi bil ekipni človek, ki lahko spremeni potek tekem, kadar hoče. Veselin Vujović

V samostanu Cetinje smo se v otroštvu igrali. To je redki del Cetinja, ki je dejansko dovolj prostoren za igro. Samostan mi je dal poseben občutek mirnosti, zbranosti. Pogosto se spomnim teh časov, kar mi pomaga, ko mi zmanjka moči in koncentracije. Veselin Vujović

Mislim, da sem bil strožji do svojih otrok kot do vnukinje, strožji do svojih soigralcev kot do igralcev in strožji do svoje žene pred 30 leti, kot sem zdaj. Zdaj sem samemu sebi bolj všeč kot prej. Veselin Vujović

Leta 1988 je bil Veselin Vujović razglašen za najboljšega rokometaša na svetu.

Blagor tistemu, ki večno živi, imel se je za kaj roditi. Priljubljeni verz Petra Petrovića Njegoša

Veselin Vujović: "Inat bo mogoče postal tudi slovenska beseda"

Selektor slovenske rokometne reprezentance za NaGlas!

15. april 2017 ob 08:42

Portorož - MMC RTV SLO

Sem vojaški tip človeka, rad imam natančnost in prizadevanje. Treba je spoštovati sebe in nasprotnika, pravi selektor slovenske rokometne reprezentance Veselin Vujović.

"Nikoli nisem želel izgubljati. Tudi ko igram s svojimi otroki, hočem za vsako ceno zmagati," svojo zmagoslavno psihologijo pojasnjuje selektor slovenske rokometne reprezentance Veselin Vujović.

S selektorjem slovenske rokometne reprezentance Veselinom Vujovićem smo se pogovarjali o trmi, vztrajnosti in kljubovanju v športu in življenju. Oddaja NaGlas! danes ob 12.40 na prvem sporedu TVS.

Chuck Norris, Zver ali preprosto Vujo … To so bili vzdevki, ki so jih navdušeni navijači vzklikali 196 cm visokemu mladeniču, ki je najprej zabijal gole in koše za rojstni Lovćen na Cetinju, potem pa dolga leta za Metaloplastiko iz Šabca. Leta 1988 si je prislužil naziv najboljšega rokometaša na svetu. Črnogorec, ki je po igralski karieri kot trener deloval v Skopju in Zagrebu, je letos popeljal Slovenijo do največjega uspeha v ekipnem športu – bronastega odličja na svetovnem prvenstvu v rokometu v Parizu.

Ali bo "inat" postal nova slovenska beseda?

Mogoče je. Slovenci do zdaj verjetno niso poznali te besede. A "inat" je nekaj, s čimer je vsaj v športu, mogoče veliko doseči.

Vi ste Črnogorec z nemško disciplino. Kako to?

Ne vem. Sem vojaški tip človeka. Rad imam tisto, kar je treba spoštovati: čas, točnost, natančnost, prizadevanje. Moja druga plat, balkanska to so šale, zafrkancija, pa je nekakšna mešanica. Vendar mislim, da je treba spoštovati sebe in nasprotnika.

Potomki hajdukov veljate za ponosne in trmaste ljudi. Koliko je to vplivalo na vašo športno kariero?

V veliki meri, tako v pozitivnem kot v negativnem smislu. V pozitivnem smislu nikoli nisem želel izgubljati. Tudi ko igram s svojimi otroki, hočem za vsako ceno zmagati. Ko sem bil mlad, sem pretiraval, se zapletal v težavne položaje in zato dobival kazni. Ne sramujem se ničesar, kar sem naredil v življenju, ampak če bi lahko kaj spremenil, bi rad pozabil svojo slabo stran iz mlajših let.

Koliko vam je v poznejših letih pomagala izkušnja iz cetinjskega samostana?

Tam smo se v otroštvu igrali. To je redki del Cetinja, ki je dejansko dovolj prostoren za igro. Samostan mi je dal poseben občutek mirnosti, zbranosti. Pogosto se spomnim teh časov, kar mi pomaga, ko mi zmanjka moči in koncentracije.

To je bil čas prvih spopadov z otroki iz soseščine …

Bilo je obdobje, ko so se fantje skregali zaradi dekleta ali kakšnega drugega razloga. Če komu kaj ni odgovarjalo, so težavo reševali na polju z golimi pestmi. Tam nihče ni potegnil noža ali pištole, kot to počnejo danes. Tisti, ki je bil bolj pogumen in večji frajer, je zmagal. To je bilo obdobje junaštva, ta sicer še danes obstaja, vendar v veliko manjši meri.

Obenem ste trenirali košarko in rokomet. Kako ste spoznali Michaela Jordana?

Michaela Jordana sem spoznal v času olimpijskih iger v Los Angelesu. Takrat še ni bil slaven. Trenutek, ko sem ga spoznal, je bil zame nekaj posebnega. Trudil sem se, da bi v rokometu dosegel tisto, kar je bil on v košarki. Da bi bil ekipni človek, ki lahko spremeni potek tekem, kadar hoče.

Zakaj ste se na koncu vendarle odločili za rokomet?

Sarajevska Bosna me je klicala, da postanem njihov član, igral naj bi za mladinsko rokometno reprezentanco Jugoslavije. Takrat so za reprezentanco igrali Radivoj Krivokapić, Zdravko Rađenović, Vlada Bojović, same legende. Šel sem pogledat, ali so to živi ljudje, hotel sem se jih dotakniti, jih spoznati. Takrat se je zgodil preobrat v moji karieri.

Ampak kar nekaj časa ste še naprej na skrivaj trenirali košarko …

Res je. Pogosto sem za lokalni klub Lovćen igral in košarko in rokomet. Takrat je bilo to možno, ker so bile tekme v različnih terminih, ob sobotah sem bil na rokometni tekmi, ob nedeljah pa na košarkarski tekmi. Težava je nastala, če sta bili obe tekmi naenkrat. Celo pozneje, ko sem bil že v Šabcu, sem prihajal igrati košarko, vse do trenutka, ko predsednik kluba ni ugotovil in mi zagrozil, da me bo izključil iz ekipe. Tako se je končala moja košarkarska kariera.

Kako so vas ujeli na laži?

Časopisi so pisali, da je rokometaš, reprezentant Veselin Vujović zagotovil zmago s košem v zadnji sekundi tekme. Ves čas sem trdil, da so Vujovići, čeprav je res igral tudi moj brat, nekakšni sorodniki.

Pred leti so vas slavili kot rokometaša, danes vas slavijo kot selektorja. Kakšni so bili navijači nekoč in kakšni so danes?

Tako kot nekoč so to tudi danes mladi ljudje, ki prihajajo bodriti igralce, vlagajo čustva v to. Morda imajo zdaj druge motive, toda na splošno gledano navijajo za nas in za naše ekipe. Želim si le eno stvar, da bi bilo čim več pravih navijačev in čim manj huliganov.

Kako gledate na razmere na Balkanu po razpadu Jugoslavije?

Če vzamemo konkretno Slovenijo – ta je bila pred vstopom v Evropsko unijo najbolj perspektivna država v Evropi, danes je v resnih težavah. Mislim, da so velesile z vstopom v Evropsko unijo dosegle tisto, kar jim ni uspelo z vojno, in sicer da dominirajo manjše države. Pred vstopom v Evropsko unijo so imele države določeno identiteto, vsaka je imela svojo valuto, kune, lire, marke, pezete, vsi so se zase borili in delali. Danes pa ti drugi narekujejo, kaj moraš delati, koliko moraš delati, koliko boš zaslužil in kdaj boš počival, to mi ni všeč.

Pravijo, da mora vsak Črnogorec poznati vsaj en Njegošev verz …

"Blagor tistemu, ki večno živi, imel se je za kaj roditi."

Kar 30 let ste že poročeni, postali ste dedek. Ste postali bolj popustljivi v življenju?

Mislim, da sem bil strožji do svojih otrok kot do vnukinje, strožji do svojih soigralcev kot do igralcev in strožji do svoje žene pred 30 leti kot sem zdaj. Zdaj sem samemu sebi bolj všeč kot prej.

S. B. L., Nataša Žunić, naglas@rtvslo.si