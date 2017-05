Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Veselin Vujović

3. maj 2017 ob 23:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Tekmo smo izgubili, preden je začela; trudil sem se prepričati fante, da zmorejo ter da morajo odigrati ostro in kakovostno, a v 20 minutah nismo naredili nobenega prekrška in bili brez ene obrambe.

Njihov vratar Wolff pa nas je ubil. Delovali smo izgubljeno, brez sistema. Jasno je, da so nam manjkali poškodovani igralci v obrambi, a način, na katerega smo izgubili, je precej sramoten. Zelo mi je žal zaradi gledalcev, ki so prišli in nas spodbujali.

Fantje morajo še veliko delati. Že po osvojeni bronasti kolajni na svetovnem prvenstvu sem dejal, da to ne pomeni, da smo boljši od Dancev, Nemcev in drugih rokometnih velesil. Danes so nam pokazali, da so boljša reprezentanca ter da igrajo boljši in kakovostnejši rokomet. Treba bo dobro razmisliti, kje je naše mesto.

Selektor slovenskih rokometašev Veselin Vujović po porazu proti Nemčiji s 23:32 v kvalifikacijah za EP 2018. Spodaj si lahko ogledate njegovo celotno izjavo in pogovor z najboljšim slovenskim strelcem Juretom Dolencem (5 zadetkov).

Vir: TV Slovenija

M. R.