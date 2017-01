Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 51 glasov Ocenite to novico! Slovenska rokometna reprezentanca je že v nedeljo na zagrebškem letališču in na mejnem prehodu Obrežje doživela bučen sprejem, vse pa se je še stopnjevalo v Ljubljani, kjer je bilo pred mestno hišo več tisoč navdušenih navijačev. Foto: BoBo VIDEO Skok v solzah: Težko je k... VIDEO Vujović upa na zlato z EP... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Veselje na sprejemu nepopisno; Skok po bronu dobil še sina

Kavtičniku so se klanjali vsi, navdušenje nad Vujovićem

30. januar 2017 ob 10:06,

zadnji poseg: 30. januar 2017 ob 17:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Bronasta rokometna reprezentanca je v Ljubljani doživela izjemen sprejem. Pred mestno hišo se je zbralo 5.000 navijačev, ki so kar tulili od navdušenja.

Najbolj čustveno je vse skupaj doživljal vratar Matevž Skok, ki se mu je prav danes rodil še en sin: "Kar se je zgodilo danes, kar se je zgodilo v soboto ... Brez besed. Ni lepšega, da dobiš dve takšni darili v tako kratkem času," je 30-letni Skok v solzah povedal za TV Slovenija.

Bolje, da se ne vrne v Zagreb

Starejšemu sinu je Skok obljubil medaljo in mu jo tudi prinesel. O novorojencu je povedal: "Rodil se je prezgodaj, niti imena še nimamo izbranega. To je najlepše, kar se lahko zgodi v življenju. Nepopisno." Skok, ki igra za Zagreb, je iz svojega kluba dobil veliko SMS-sporočil: "Kolegi so mi rekli, da me bosta medalja in sin veliko stala in da je bolje, da se ne vrnem v Zagreb!"

Dva milijona navijačev

Nove slovenske športne junake je pozdravil tudi predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac: "Dvorana Bercy je sprejela 16 tisoč navijačev, ampak Slovenija jih je imela dva milijona. Bili ste najboljša publika na svetu. Veliko priznanje fantom, bili ste zmagovalci, obljubili ste medaljo in dosegli ste jo. Bili ste hrabri, borbeni, kolektivni, enega pa želim še posebej izpostaviti (Matevža Skoka). Danes se mu je rodil sin. Hvala tudi kapetanu Kavtičniku, hvala selektorju Vujotu, hvala klubom, da vzgajate naše reprezentante."

Kavtičniku so se klanjali vsi

Vid Kavtičnik se je zahvalil za veličasten sprejem in še enkrat opisal, kaj se je dogajalo v infarktni končnici: "Ni bilo lahko pri minus osem, ampak pokazali smo, da smo pravi Slovenci. Strup se pakira v majhnih pakungah (zavojčkih)." Ljubljanski župan Zoran Janković je slikovito razložil, kako je želel ob visokem zaostanku Slovenije že vreči daljinec ob tla, izpostavil pa je herojstvo poškodovanega Kavtičnika (na odru so se mu klanjali vsi, tudi selektor Vujović) in legendarne Vujovićeve besede med minuto odmora: "To, kar je Vujo fantom povedal deset minut pred koncem, velja za vse nas: v vsako borbo, tekmo, je treba iti, kot da je to zadnjih deset minut tega sveta."

Vujović z mislimi že pri EP-ju 2018

Navdušena množica je največje zadoščenje dobila, ko je spregovoril selektor Veselin Vujović: "Zlat narod ste in zaslužite si takšne fante. Ljudje govorijo: trenira jih Črnogorec, pa igrajo samo zadnjih deset minut. Hvala, ker me bodrite in me imate radi. Upam, da se naslednje leto iz Hrvaške vrnemo z zlato medaljo." Veselo razpoloženje se kar ni končalo, celotna reprezentanca je na odru prepevala slovenske pesmi, zabava je bila popolna. Rokometaše sta sprejela tudi predsednik vlade Miro Cerar ("Priznam, da so se mi ob koncu tresle noge od adrenalina, vi pa ste znali stopiti skupaj in poraz obrniti v zmago.") in ministrica Maja Makovec Brenčič.

Vrtiljak čustev: od obupa do evforije

Zmaga Slovenije nad Hrvaško (31:30) po velikem zaostanku in osvojitev bronaste medalje na svetovnem prvenstvu bo šla v anale slovenskega športa. To, kar se je dogajalo v Parizu, je bil pravi vrtiljak čustev, tako med rokometaši kot navijači. Od nemoči, obupa in "kavčarske jeze" do epskega preobrata, evforije in solz. Po tekmi je bil takšen naval na posnetek zadnjih desetih minut tekme, da je za trenutek pokleknil tudi MMC-jev arhiv.

T. O.