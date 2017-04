Veszprem v osmini finala izločil Zagreb

Gašper Marguč dosegel pet golov

1. april 2017 ob 19:48

Veszprem - MMC RTV SLO

Rokometaši Veszprema so napredovali v četrtfinale Lige prvakov, potem ko so na povratni tekmi z 29:19 premagali Zagreb.

Evropski podprvaki so s 23:22 slavili že v Zagrebu, tokrat pa je bila njihova premoč še očitnejša. Zagrebčani, ki so na odločilni tekmi v skupinskem delu premagali Celje, so držali korak z gostitelji do 3:3, nato pa so madžarski prvaki z delnim izidom 10:2 po 20 minutah pobegnili na 12:5. Polčas se je končal s 15:9.

V drugem delu Zagrebčanom ni uspelo priti bližje kot na minus pet. V vratih Veszprema se je razigral Mirko Alilović, tako da je hitro postalo jasno, da gostje nimajo nobene možnosti za senzacijo. Gašper Marguč je dosegel pet golov za domače, Dragan Gajić je dodal štiri, medtem ko Blaž Blagotinšek ni igral.

Na drugi strani je David Miklavčič dosegel tri gole za Zagreb, Darko Cingesar je dodal dva. Matevž Skok je branil.

ROKOMET (M)

LIGA PRVAKOV

OSMINA FINALA, povratne tekme

Rhein Neckar Löwen - KIEL 25:24

24:26 (12:12)

PARIS SG - Nantes 35:27 (15:13) 26:26

Gorazd Škof je branil za PSG.

VESZPREM - Zagreb 29:19 (15:19) 23:22

Marguč 5, Gajić 4, Blagotinšek ni igral; Miklavčič 3, Cingesar 2.

Nedelja ob 17.00:

PICK SZEGED - B. SILKEBORG 26:24

(Gaber, St. Skube, Šoštarič; Se. Skube)

Ob 18.00:

KIELCE - MONTPELLIER 28:33

(Bombač, Zorman; Dolenec, M. Žvižej)

Ob 19.30:

FLENSBURG - MEŠKOV BREST 26:25

(Razgor)

BARCELONA in VARDAR sta že v četrtfinalu.

V odebeljenem tisku je izid prvih tekem.

A. V.