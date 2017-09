Veter odpihnil kvalifikacije v Čajkovskem

Prva tekma v soboto ob 14.00

8. september 2017 ob 18:10

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Karavana smučarjev skakalcev se je preselila v Rusijo, kjer bosta v soboto in nedeljo v Čajkovskem dve tekmi poletne velike nagrade.

V Rusiji je sedem slovenskih skakalcev, ki pa so v petek obstali pri napol opravljenem delu, saj je kvalifikacije prekinil premočan veter. Vsi so opravili le po dva skoka za trening. V dveh serijah uradnega treninga je bil med vsemi najbolj razpoložen Anže Lanišek, ki je s 135 metri imel prvo daljavo in oceno prve serije, s 126 metri pa osmo daljavo in drugo oceno druge serije.

V drugi seriji sta bila zelo razpoložena tudi Rok Justin s prvo daljavo 130,5 metra in peto oceno ter Anže Semenič s sedmo oceno. Vsaj po en dober skok sta napravila tudi Robert Kranjec in Miran Zupančič, nekaj težav pa sta imela Jurij Tepeš in Žiga Jelar.

Medtem pa so dekleta svoj petkov program opravila. Najboljša Slovenka v kvalifikacijah je bila Maja Vtič na petem mestu.

Prva od dveh tekem je predvidena za soboto ob 14. uri po slovenskem času, kvalifikacije pa so prestavili na soboto ob 12.30.

A. V.