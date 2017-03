Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Rok Marguč je poudaril, da bi bila tekma v takšnem vremenu, kot je danes v Sierri Nevadi, neregularna. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Veter, sneženje in slaba vidljivost nagajajo deskarjem v Sierri Nevadi

Marguč: Tekma bi bila neregularna

14. marec 2017 ob 10:17

Sierra Nevada - MMC RTV SLO/STA

Na svetovnem prvenstvu v deskanju na snegu v Sierri Nevadi je danes na sporedu (prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju) paralelni veleslalom, a je še pod vprašajem.

Zaradi sneženja, sunkov vetra in slabe vidljivosti so prireditelji kvalifikacije, ki so bile predvidene za 9. uro, prestavili za eno uro. Vseeno pa tudi vremenska napoved ni obetavna, razmere naj bi se samo še poslabšale, tako da je veliko vprašanje, če bo tekmovanje danes sploh možno izvesti.

"Če bi bila tekma v takem vremenu, bi bila neregularna," je dejal slovenski deskar Rok Marguč. Odločitev o tekmovanju bo znana ob 11.15.

M. L.