Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu Lowella Bailey je bila do zdaj tretje mesto s šprinta v Kontiolahtiju leta 2014. Foto: EPA Martin Fourcade ima zdaj že 24 medalj na svetovnih prvenstvih. Več jih ima le Ole Einar Bjoerndalen. Foto: EPA Trije najboljši na najdaljši biatlonski preizkušnji - Lowell Bailey, Ondrej Moravec in Martin Fourcade. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Veteran Bailey presenetljivo priboril ZDA prvo zlato medaljo v biatlonu

Bauer s sedmimi zgrešenimi streli le 88.

16. februar 2017 ob 14:20,

zadnji poseg: 16. februar 2017 ob 17:24

Hochfilzen - MMC RTV SLO

Ameriški biatlonec Lowell Bailey je zmagal na individualni preizkušnji svetovnega prvenstva v Hochfilznu. Srebrno medaljo je osvojil Ondrej Moravec, bron pa Martin Fourcade.

Za prvo ameriško zlato medaljo v biatlonu je Bailey zadel vse strele. V dramatičnem razpletu je bil za 3,3 sekunde hitrejši od Moravca, ki je prav tako pokril vseh 20 tarč. 35-letni Bailey, ki je do zdaj na tekmah svetovnega pokala le enkrat stal na odru za zmagovalce, si je zlato kolajno priboril z izvrstnim zaključkom nastopa.

"Za mano je popoln dan, najbolj popoln v moji dolgoletni biatlonski karieri. Pred začetkom sezone sem že razmišljal, da bi končal kariero, in še dobro, da sem se premislil. Zagotovo si bom današnjo tekmo zapomnil za vse življenje," je bil ob uspehu kariere zadovoljen Bailey, ki pa je v Hochfilznu nase opozoril že s četrtim mestom v sprintu, šesti pa je bil na zasledovalni tekmi. Baileyjeva zlata medalja je bila prva za ameriški biatlon. Do zdaj so se lahko pohvalili z dvema srebrnima, prvo je leta 1987 osvojil Josh Thompson, drugo pa pred štirimi leti Tim Burke.

Fourcade zlato izgubil na strelišču

Naslov je branil Fourcade. Francoz je lani v Oslu slavil pred Avstrijcema Dominikom Landertingerjem in Simonom Ederjem. Tudi tokrat je bil trenutno najboljši biatlonec na svetu izjemno hiter na progi, vendar pa se mu je na strelišču roka dvakrat zatresla in tako je zaostal 21 sekund, kar je zadostovalo za drugo bronasto medaljo na prvenstvu v Hochfilznu, skupno pa jih je v Avstriji osvojil že štiri. V s soncem obsijanem tirolskem biatlonskem središču se je sicer znova zbralo več kot 10.000 gledalcev.

Bauer zgrešil kar sedemkrat

Nastopili so trije Slovenci. Najboljši je bil Miha Dovžan, ki je bil s tremi zgrešenimi streli 50. Zaostal je dobrih pet minut. Ostala dva sta bila pri repu uvrščenih. Lenart Oblak je bil s štirimi kazenskimi minutami z dobrimi devetimi minutami zaostanka 82., Klemen Bauer pa je razočaral z 88. mestom. Zgrešil je kar sedemkrat, zaostal pa skoraj deset minut. Bauer, ki se je izkazal s 16. mestom na zasledovanju, je upe za nov dober rezultat pokopal na prvem strelskem nastopu, ko je bil neuspešen trikrat.

"Edini, ki ga lahko pohvalimo, je Miha Dovžan, ki je na najdaljši preizkušnji dosegel najboljši rezultat v sezoni. Glede na svoje zmožnosti je tudi solidno tekel, škoda je dveh zgrešenih strelov v drugem položaju. Načeloma smo lahko zadovoljni z njegovim nastopom," je povedal glavni slovenski trener Tomaš Kos. O nastopu Klemna Bauerja pa je dodal: "Danes je šlo vse narobe. Streljanje, koncentracija, tudi v smučini ni bilo prave svežine. Edino, kar lahko ocenimo kot dobro, so smuči, čeprav rezultati tega niso kazali. Napake niso bile zaradi korekcije. Zadel je dva centra, ostali streli pa so bili razmetani. Ni bilo prave koncentracije. Prehitro je končal strele in na ta račun tudi zgrešil. Razmere ali veter niso izgovor. Če na dolgi preizkušnji takoj zgrešiš tri strele, glava ne more delovati tako, kot bi morala. Toda to ni izgovor, boriti se je treba do konca. Trudil se je, ni pa bilo to tisto, kar smo pričakovali."

V sredo je individualno preizkušnjo biatlonk dobila Nemka Laura Dahlmeier, druga je bila Čehinja Gabriela Koukalova, tretja pa Italijanka Alexia Ruggaldier. Teja Gregorin je bila 12., Anja Eržen 76., Urša Poje 79.

Posamična tekma (M), 20 km: * 1. L. BAILEY ZDA 48:07,4 (0) 2. O. MORAVEC ČEŠ +3,3 (0) 3. M. FOURCADE FRA 21,2 (2) 4. E. LESSER NEM 32,0 (1) 5. S. SEMENOV UKR 38,6 (1) 6. M. KRČMAR ČEŠ 43,6 (0) 7. A. ŠIPULIN RUS 43,9 (2) 8. J. T. BOE NOR 1:11,9 (2) 9. L. H. BIRKELAND NOR 1:14,3 (1) 10. B. WEGER ŠVI 1:22,8 (1) ... 50. M. DOVŽAN SLO 5:04,7 (3) 82. L. OBLAK SLO 9:17,9 (4) 88. K. BAUER SLO 9:56,7 (7) * - zgrešeni streli/kazenske minute

SKUPNI VRSTNI RED Moški (18/25): 1. M. FOURCADE FRA 980 2. A. ŠIPULIN RUS 647 3. S. SCHEMPP NEM 613 4. J.-T. BOE NOR 567 5. A. PEIFFER NEM 519 45. K. BAUER SLO 101 90. L. OBLAK SLO 6 98. M. DRINOVEC SLO 2

T. J.