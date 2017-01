Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Patrice Evra je od leta 2014 igral za Juventus. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Veteran Evra se seli v Marseille

Večino kariere igral za Manchester United

25. januar 2017 ob 19:25

Marseille - MMC RTV SLO

Patrice Evra se po desetletnem igranju v tujini vrača domov. 35-letni branilec se bo pridružil Marseillu, kjer ga čakajo zdravniški pregledi. Če jih bo uspešno prestal, bo podpisal 18-mesečno pogodbo.

Uradno je veteran še član italijanskega prvaka Juventusa, a ga bo stara dama pustila brez odškodnine, čeprav ima z njo pogodbo še do junija.

"Evraja dobro poznam iz reprezentance. Je pravi kapetan, ki zna spraviti ekipo skupaj. Njegov prihod nam bo prinesel veliko dobrega," je pojasnil napadalec Marseilla Remy Cabella.

Evra je Francijo zapustil leta 2006, odšel je v Manchester United, kjer je igral osem let. Leta 2014 je prestopil v Juventus, za katerega je odigral 52 tekem in dosegel tri gole. Za reprezentanco je zbral 81 nastopov, debitiral je leta 2004. Od leta 2006 je za galske peteline igral na vseh večjih tekmovanjih, tudi na zadnjem evropskem prvenstvu doma, kjer so Francozi v finalu izgubili proti Portugalski po podaljšku z 0:1.

