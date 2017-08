Veteran Južni ugnal Kavčiča, konec za Zvereva in Tsongaja

Izpadla tudi Caroline Wozniacki

30. avgust 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 31. avgust 2017 ob 07:50

New York - MMC RTV SLO

Edini slovenski predstavnik na Odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku Blaž Kavčič je izpadel v prvem krogu. Na igrišču številka osem ga je ugnal Mihail Južni s 6:4, 5:7, 6:4 in 6:3.

35-letni Rus se bo v četrtek v drugem krogu pomeril z Rogerjem Federerjem, ki je v torek v pravem trilerju na stadionu Arthurja Asha premagal Francesa Tiafoeja s 6:4 v odločilnem nizu.

V prvem nizu je Južni povedel s 5:1, Kavčič je nato znižal na 5:3, v deveti igri pa je Rus ohranil začetni udarec. Kavčič je v drugem nizu povedel s 5:2, a mu ni uspelo zadržati prednosti. Rus je izenačil na 5:5, v sedmi igri pa je znova izgubil servis in izid je bil izenačen na 1:1.

Južni je v tretjem nizu povedel s 3:1 in prednost zadržal do konca niza. Tudi v četrtem nizu je najboljši slovenski igralec slabo začel, v tretji in sedmi igri je izgubil servis. Južni je serviral za zmago, a neuspešno, nato pa je v deveti igri še osmič na obračunu odvzel servis Kavčiču za zmago. Obračun je trajal tri ure in šest minut.

Statistika Kavčič Južni

Prvi servis (%) 51 54 Asi 3 11 Dvojne napake 8 11 Neizsiljene napake 56 49 Priložnosti za brejk 5/21 8/14



Čorić izločil Zvereva, Shapovalov pa Tsongaja

Presenečenje dneva je pripravil Hrvat Borna Čorić, ki je s 3:6, 7:5, 7:6 (1), 7:6 (4) premagal favorita spodnjega dela tabele, četrtega nosilca Alexandra Zvereva. "Razočaran sem, saj je bil spodnji del žreba povsem odprt. Moral bi biti favorit, tako pa sem izpadel že v drugem krogu. Igral sem res slabo," je povedal 20-letni Nemec, ki je v pripravah na New York zmagal v Torontu. Hitro je svojo pot končal tudi osmi nosilec Jo Wilfired Tsonga, ki ga je izločil kanadski najstnik Denis Shapovalov. 18-letnik je slavil s 6:4, 6:4, 7:6 (3).



Kyrgios znova lomil loparje

Avstralec Nick Kyrgios, ki velja za enega izmed najbolj obetavnih igralcev na svetu, je doživel novo veliko razočaranje. Na stadionu Louisa Armstronga ga je s 6:3, 1:6, 6:4 in 6:1 premagal rojak John Millman. Potem ko je izgubil tretji niz, so mu popustili živci, razbil je lopar in dobil še drugi opomin, kar je pomenilo kazensko točko. Kyrgios je imel znova težave z ramenom, potreboval je pomoč fizioterapevta. Na vseh letošnjih turnirjih za grand slam je imel težave s poškodbami.

Šarapova po slabem začetku blestela v odločilnem nizu

Zaradi dežja v torek so morali končati vse obračune prvega kroga, začel pa se je tudi že drugi krog v spodnjih polovicah žreba. Marija Šarapova je na stadionu Arthurja Asha premagala Timeo Babos s 6:7, 6:4 in 6:1. Rusinja, ki je v uvodnem krogu prikazala izjemno igro in ugnala drugo igralko sveta Simono Halep, je bila tokrat precej manj razigrana. V prvem nizu je Madžarka trikrat odvzela servis zmagovalki US Opna iz leta 2006. Odločala je podaljšana igra, ki jo je Baboseva dobila s 7:4.

V drugem nizu je Madžarka povedla s 3:2 in imela dve priložnosti za brejk v šesti igri. Šarapova je z borbeno igro izenačila na 3:3, nato pa se je sprostila in do konca dvoboja oddala le še eno igro. Dvoboj je trajal dve uri in 19 minut.

"Zavedala sem se, da bo to zelo težak obračun, saj sem se v uvodnem dvoboju čustveno izpraznila. Zelo sem zadovoljna, da mi je uspelo," je bila nasmejana Šarapova, ki je po 15-mesečni kazni zaradi jemanja meldonija na lestvici WTA na 146. mestu.

Izpadla peta nosilka Wozniackijeva

Turnir se je hitro končal za peto nosilko Caroline Wozniacki, ki jo je s 6:2, 6:7 (5), 6:1 premagala Rusinja Ekaterina Makarova.

2. krog (M), spodnji del tabele:

QUERREY (ZDA/17) - SELA (IZR)

6:4, 6:1, 6:4

ALBOT (MOL) - LU (TJV)

6:2, 7:6 (7), 5:7, 0:6, 7:6 (2)

M. ZVEREV (NEM/23) - PAIRE (FRA)

6:3, 6:2, 3:6, 6:7 (3), 7:5

ISNER (ZDA/10) - ČUNG (KOR)

6:3, 6:4, 7:5

FABBIANO (ITA) - THOMPSON (AVS)

2:6, 6:2, 3:6, 6:4, 6:2

LORENZI (ITA) - MÜLLER (LUK/19)

6:7 (4), 6:3, 7:6 (4), 6:3

ANDERSON (JAR/28) - GULBIS (LAT)

6:3, 7:5, 6:4

ČORIĆ (HRV) - A. ZVEREV (NEM/4)

3:6, 7:5, 7:6 (1), 7:6 (4)

SHAPOVALOV (KAN) - TSONGA (FRA/8)

6:4, 6:4, 7:6 (3)

EDMUND (VB) - JOHNSON (ZDA)

7:5, 6:2, 7:6 (4)

MAHUT (FRA) - RAMOS VINOLAS (ŠPA/20)

4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:0

CARRENO BUSTA (ŠPA/12) - NORRIE (VB)

6:2, 6:4, 6:3

POUILLE (FRA/16) - DONALDSON (ZDA)

7:5, 6:4, 4:6, 3:6, 6:4

KUKUŠKIN (KAZ) - DONSKOJ (RUS)

6:4, 6:4, 7:5

SCHWARTZMAN (ARG/29) - TIPSAREVIĆ (SRB)

6:2, 6:4, 7:5

ČILIĆ (HRV/5) - MAYER (NEM)

6:3, 6:3, 6:3



2. krog (Ž), spodnji del tabele:

MAKAROVA (RUS) - WOZNIACKI (DAN/5)

6:2, 6:7 (5), 6:1

SUAREZ N. (ŠPA) - LUČIĆ BARONI (HRV/29)

4:6, 7:6 (4), 6:2

SAKKARI (GRČ) - RODIONOVA (AVS)

7:5, 6:3

V. WILLIAMS (ZDA/9) - DODIN (FRA)

7:5, 6:4

KVITOVA (ČEŠ/13) - CORNET (FRA)

6:1, 6:2

GARCIA (FRA/18) - ALEKSANDROVA (RUS)

4:6, 6:3, 6:0

RYBARIKOVA (SLK/31) - KR.PLIŠKOVA (ČEŠ)

7:6 (4), 7:6 (3)

MUGURUZA (ŠPA/3) - DUAN (KIT)

6:4, 6:0

KRUNIĆ (SRB) - TOMLJANOVIĆ (AVS)

6:3, 6:2

GÖRGES (NEM/30) - S. ŽENG (KIT)

6:2, 6:1

BARTY (AVS) - SASNOVIČ (BLR)

6:1, 7:6 (7)

STEPHENS (ZDA) - CIBULKOVA (SLK/11)

6:2, 5:7, 6:3

SEVASTOVA (LAT/16) - KOZLOVA (UKR)

6:4, 6:4

VEKIĆ (HRV) - PENG (KIT/22)

6:0, 6:2

KENIN (ZDA) - VICKERY (ZDA)

6:3, 4:6, 7:6 (0)

ŠARAPOVA (RUS) - BABOS (MAD)

6:7 (4), 6:4, 6:1

1. krog (M), zgornji del tabele:

NADAL (ŠPA/1) - LAJOVIĆ (SRB)

7:6 (6), 6:2, 6:2

DANIEL (JAP) - PAUL (ZDA)

6:1, 4:6, 4:6, 6:2, 6:2

SUGITA (JAP) - BLANCANEAUX (FRA)

6:2, 6:2, 6:0

MAYER (ARG) - GASQUET (FRA/26)

3:6, 6:2, 6:4, 6:2

TRAVAGLIA (ITA) - FOGNINI (ITA/22)

6:4, 7:6 (9), 3:6, 6:0

TROICKI (SRB) - GOMBOS (SLK)

3:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3

DOLGOPOLOV (UKR) - STRUFF (NEM)

3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 6:3

BERDYCH (ČEŠ/15) - HARRISON (ZDA)

6:4, 6:2, 7:6 (4)



GOFFIN (BEL/9) - BENNETEAU (FRA)

6:4, 2:6, 6:4, 6:2

PELLA (ARG) - DARCIS (BEL)

6:1, 6:2, 6:0

YOUNG (ZDA) - MARTERER (NEM)

6:3, 1:6, 6:1, 6:4

MONFILS (FRA/18) - CHARDY (FRA)

7:6 (6), 6:3, 6:4

DŽUMHUR (BiH) - CUEVAS (URU/27)

7:5, 7:6 (3), 6:1

STEBE (NEM) - KICKER (ARG)

5:7, 6:3, 6:1, 6:1

RUBLEV (RUS) - BEDENE (VB)

6:1, 6:4, 6:4

DIMITROV (BLG/7) - ŠAFRANEK (ČEŠ)

6:1, 6:4, 6:2



FEDERER (ŠVI/3) - TIAFOE (ZDA)

4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4

JUŽNI (RUS) - KAVČIČ (SLO)

6:3, 5:7, 6:4, 6:3

VERDASCO (ŠPA) - POSPISIL (KAN)

6:2, b.b.

LOPEZ (ŠPA/31) - KUZNECOV (RUS)

6:4, 7:6 (4), 6:7 (5), 6:2

KOHLSCHREIBER (NEM/33) - SMYCZEK (ZDA)

6:1, 6:4, 6:4

GIRALDO (KOL) - MILLOT (FRA)

6:1, 6:0, 4:6, 4:6, 6:4

JAZIRI (TUN) - MONTEIRO (BRA)

7:6 (5), 4:6, 6:3, 5:7, 6:4

MILLMAN (AVS) - KYRGIOS (AVS/14)

6:3, 1:6, 6:4, 6:1



BAUTISTA AGUT (ŠPA/11) - SEPPI (ITA)

6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (1)

BROWN (NEM) - BELLUCCI (BRA)

6:4, 6:3, 6:2

MENENDEZ MACEIRAS (ŠPA) - KYPSON (ZDA)

6:4, 7:6 (9), 6:1

DEL POTRO (ARG/24) - LAAKSONEN (ŠVI)

6:4, 7:6 (3), 7:6 (5)

MANNARINO (FRA/30) - BERANKIS (LIT)

6:2, 6:4, 6:2

FRATANGELO (ZDA) - KARLOVIĆ (HRV)

7:6 (2), 6:4, 3:6, 7:6 (4)

FRITZ (ZDA) - BAGHDATIS (CIP)

6:4, 6:4, 6:3

THIEM (AVT/6) - DE MINAUR (FRA)

6:4, 6:1, 6:1



1. krog (Ž), zgornji del tabele:

PLIŠKOVA (ČEŠ/1) - LINETTE (POL)

6:2, 6:1

GIBBS (ZDA) - CEPEDE ROYG (PAR)

6:0, 1:6, 6:1

OZAKI (JAP) - LAO (ZDA)

6:3, 6:7 (5), 7:6 (5)

ŽANG (KIT/27) - LISICKI (NEM)

6:7 (4), 6:3, 6:0

STRYCOVA (ČEŠ/23) - DOI (JAP)

6:1, 6:3

BRADY (ZDA) - PETKOVIĆ (NEM)

6:4, 3:6, 6:1

BOGDAN (ROM) - TOWNSEND (ZDA)

6:4, 4:6, 6:3

NICULESCU (ROM) - MLADENOVIC (FRA/14)

6:3, 6:2

RADWANSKA (POL/10) - MARTIĆ (HRV)

6:4, 7:6 (3)

PUTINCEVA (KAZ) - ŽUK (RUS)

7:6 (3), 6:3

JABEUR (TUN) - MINOR (ZDA)

6:1, 7:5

VANDEWEGHE (ZDA/20) - RISKE (ZDA)

2:6, 6:3, 6:4

ŠAFAROVA (ČEŠ) - KONTAVEIT (EST/26)

6:7 (5), 6:1, 6:4

HIBINO (JAP) - BELLIS (ZDA)

6:3, 4:6, 7:5

NARA (JAP) - SORRIBES TORMO (ŠPA)

6:1, 6:2

KUZNECOVA (RUS/8) - VONDROUŠOVA (ČEŠ)

4:6, 6:4, 7:6 (2)



SVITOLINA (UKR/4) - SINIAKOVA (ČEŠ)

6:0, 6:7 (5), 6:3

RODINA (RUS) - BOUCHARD (KAN)

7:6 (2), 6:1

ROGERS (ZDA) - DAY (ZDA)

6:2, 4:6, 6:4

GAVRILOVA (AVS/25) - KIICK (ZDA)

6:2, 6:1

VESNINA (RUS/17) - BLINKOVA (RUS)

6:1, 6:3

FLIPKENS (BEL) - BRENGLE (ZDA)

6:2, 6:3

KEYS (ZDA/15) - MERTENS (BEL)

6:3, 7:6 (6)



OSTAPENKO (LAT/12) - ARRUABARRENA (ŠPA)

6:2, 1:6, 6:1

CIRSTEA (ROM) - KERKHOVE (NIZ)

6:1, 6:3

KASATKINA (RUS) - VANG (KIT)

6:7 (7), 6:2, 6:3

McHALE (ZDA) - PAVLJUČENKOVA (RUS/19)

3:6, 6:3, 6:2

WICKMAYER (BEL) - CURENKO (UKR/28)

6:3, 6:1

KANEPI (EST) - SCHIAVONE (ITA)

0:6, 6:4, 6:2

ALLERTOVA (ČEŠ) - PETERSON (ŠVE)

6:2, 7:6 (5)

OSAKA (JAP) - KERBER (NEM/6)

6:3, 6:1

A. G.