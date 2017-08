Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Dominic Thiem je gladko izločil Alexa De Minaurja. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Veteran Južni ugnal Kavčiča - za nagrado ga čaka Federer

Danes na sporedu kar 88 obračunov

30. avgust 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 30. avgust 2017 ob 19:46

New York - MMC RTV SLO

Edini slovenski predstavnik na Odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku Blaž Kavčič je izpadel v 1. krogu. Na igrišču številka osem ga je ugnal Mihail Južni s 6:4, 5:7, 6:4 in 6:3.

Rus se bo v četrtek v drugem pomeril z Rogerjem Federerjem, ki je v torek v pravem trilerju na stadionu Arthurja Asha premagal Francesa Tiafoeja s 6:4 v odločilnem nizu.

V prvem nizu je Južni povedel s 5:1, Kavčič je nato znižal na 5:3, v deveti igri pa je Rus zadržal začetni udarec. Kavčič je v drugem nizu povedel s 5:2, a ni uspel zadržati prednost. Rus je izenačil na 5:5, v sedmi igri pa je znova izgubil servis in izid je bil izenačen na 1:1.

Južni je v tretjem nizu povedel s 3:1 in prednost zadržal do konca niza. Tudi v četrtem nizu je najboljši slovenski igralec slabo začel, v tretji in sedmi igri je izgubil servis. Južni je serviral za zmago, a ni uspel, nato pa je v deveti igri še osmič na obračunu odvzel servis Kavčiču za zmago. Obračun je trajal tri ure in šest minut.

Odigrali bodo vse preostale dvoboje prvega kroga, v nočnem sporedu bo na sporedu že 2. krog. Marija Šarapova, ki je navdušil v uvodnem krogu, se bo srečala z Madžarko Tiemo Babos. Venus Williams se bo pomerila s Francozinjo Oceane Dodin.

1. krog (M), zgornji del tabele:

NADAL (ŠPA/1) - LAJOVIĆ (SRB)

7:6 (6), 6:2, 6:2

DANIEL (JAP) - PAUL (ZDA)

SUGITA (JAP) - BLANCANEAUX (FRA)

6:2, 6:2, 6:0

MAYER (ARG) - GASQUET (FRA/26)

3:6, 6:2, 6:4, 6:2

FOGNINI (ITA/22) - TRAVAGLIA (ITA)

TROICKI (SRB) - GOMBOS (SLK)

DOLGOPOLOV (UKR) - STRUFF (NEM)

3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 6:3

BERDYCH (ČEŠ/15) - HARRISON (ZDA)

6:4, 6:2, 7:6 (4)



GOFFIN (BEL/9) - BENNETEAU (FRA)

PELLA (ARG) - DARCIS (BEL)

6:1, 6:2, 6:0

YOUNG (ZDA) - MARTERER (NEM)

6:3, 1:6, 6:1, 6:4

MONFILS (FRA/18) - CHARDY (FRA)

7:6 (6), 6:3, 6:4

CUEVAS (URU/27) - DŽUMHUR (BiH)

KICKER (ARG) - STEBE (NEM)

BEDENE (VB) - RUBLEV (RUS)

DIMITROV (BLG/7) - ŠAFRANEK (ČEŠ)

6:1, 6:4, 6:2



FEDERER (ŠVI/3) - TIAFOE (ZDA)

4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4

JUŽNI (RUS) - KAVČIČ (SLO)

6:3, 5:7, 6:4, 6:3

VERDASCO (ŠPA) - POSPISIL (KAN)

LOPEZ (ŠPA/31) - KUZNECOV (RUS)

KOHLSCHREIBER (NEM/33) - SMYCZEK (ZDA)

GIRALDO (KOL) - MILLOT (FRA)

JAZIRI (TUN) - MONTEIRO (BRA)

KYRGIOS (AVS/14) - MILLMAN (AVS)

6:3, 1:6, 6:4, 6:1



BAUTISTA AGUT (ŠPA/11) - SEPPI (ITA)

BROWN (NEM) - BELLUCCI (BRA)

MENENDEZ MACEIRAS (ŠPA) - KYPSON (ZDA)

6:4, 7:6 (9), 6:1

DEL POTRO (ARG/24) - LAAKSONEN (ŠVI)

MANNARINO (FRA/30) - BERANKIS (LIT)

6:2, 6:4, 6:2

FRATANGELO (ZDA) - KARLOVIĆ (HRV)

7:6 (2), 6:4, 3:6, 7:6 (4)

BAGHDATIS (CIP) - FRITZ (ZDA)

THIEM (AVT/6) - DE MINAUR (FRA)

6:4, 6:1, 6:1



1. krog (Ž), zgornji del tabele:

PLIŠKOVA (ČEŠ/1) - LINETTE (POL)

6:2, 6:1

GIBBS (ZDA) - CEPEDE ROYG (PAR)

6:0, 1:6, 6:1

OZAKI (JAP) - LAO (ZDA)

ŽANG (KIT/27) - LISICKI (NEM)

STRYCOVA (ČEŠ/23) - DOI (JAP)

6:1, 6:3

BRADY (ZDA) - PETKOVIĆ (NEM)

6:4, 3:6, 6:1

BOGDAN (ROM) - TOWNSEND (ZDA)

6:4, 4:6, 6:3

NICULESCU (ROM) - MLADENOVIC (FRA/14)

6:3, 6:2



RADWANSKA (POL/10) - MARTIĆ (HRV)

PUTINCEVA (KAZ) - ŽUK (RUS)

JABEUR (TUN) - MINOR (ZDA)

VANDEWEGHE (ZDA/20) - RISKE (ZDA)

KONTAVEIT (EST/26) - ŠAFAROVA (ČEŠ)

HIBINO (JAP) - BELLIS (ZDA)

NARA (JAP) - SORRIBES TORMO (ŠPA)

KUZNECOVA (RUS/8) - VONDROUŠOVA (ČEŠ)



SVITOLINA (UKR/4) - SINIAKOVA (ČEŠ)

6:0, 6:7 (5), 6:3

RODINA (RUS) - BOUCHARD (KAN)

7:6 (2), 6:1

ROGERS (ZDA) - DAY (ZDA)

GAVRILOVA (AVS/25) - KIICK (ZDA)

VESNINA (RUS/17) - BLINKOVA (RUS)

BRENGLE (ZDA) - FLIPKENS (BEL)

MARIA (NEM) - KRATZER (ZDA)

6:1, 6:1

KEYS (ZDA/15) - MERTENS (BEL)

6:3, 7:6 (6)



OSTAPENKO (LAT/12) - ARRUABARRENA (ŠPA)

6:2, 1:6, 6:1

CIRSTEA (ROM) - KERKHOVE (NIZ)

6:1, 6:3

KASATKINA (RUS) - VANG (KIT)

PAVLJUČENKOVA (RUS/19) - McHALE (ZDA)

WICKMAYER (BEL) - CURENKO (UKR/28)

6:3, 6:1

KANEPI (EST) - SCHIAVONE (ITA)

0:6, 6:4, 6:2

ALLERTOVA (ČEŠ) - PETERSON (ŠVE)

OSAKA (JAP) - KERBER (NEM/6)

6:3, 6:1

A. G.