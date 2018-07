Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Claudio Pizzaro je rekorder po številu doseženih zadetkov med tujimi nogometaši v Bundesligi. Foto: EPA Dodaj v

Veteran Pizarro bo kariero končal v Bremnu

Blestel tudi v dresu Bayerna

30. julij 2018 ob 16:34

Bremen - MMC RTV SLO

Claudio Pizarro bo že četrtič oblekel dres Werderja iz Bremna. 39-letni napadalec je podpisal enoletno pogodbo. Po koncu sezone bo sklenil bogato kariero.

Športni direktor Frank Baumann je pojasnil, da je pogodba vezana na učinek. Najboljši strelec med tujimi nogometaši v zgodovini Bundesligi (192 golov na 446 tekmah) je za Werder igral že med letoma 1999 in 2001, pa nato med letoma 2008 in 2012 ter nazadnje med letoma 2015 in 2017.

"Navdušen sem, da sem dobil še eno priložnost, da se pridružim ekipi ob koncu kariere. Prav v Bremnu sem začel mojo kariero v Evropi. Glavna naloga bo, da prenašam izkušnje na mlade igralce, vsekakor pa želim doseči tudi veliko zadetkov. Še vedno sem sposoben igrati na tem visokem nivoju. Prepričan sem, da lahko izpolnimo zastavljene cilje in igramo vidno vlogo v novi sezoni," je povedal priljubljeni "Pizza".

V pretekli sezoni je igral za Köln, ki pa je izpadel iz Bundeslige. Pizarro je blestel tudi v dresu Bayerna med letoma 2001 in 2007, nato pa se je vrnil v München med letoma 2012 in 2015. Leta 2013 je bil pomemben joker, ko so Bavarci pod vodstvom Juppa Heynckesa osvojili trojno krono. Preizkusil se je tudi v Premier ligi, v sezoni 2007/08 pa ni dobil prave priložnosti pri Chelseaju.

