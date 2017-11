Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Venus Williams je letos ostala brez lovorike za grand slam, vseeno pa se je prebila do finala v Melbournu in Wimbledonu. Foto: Reuters Dodaj v

Veteranka Venus ne razmišlja o upokojitvi - cilj so olimpijske igre v Tokiu 2020

Sezono končala na petem mestu

30. november 2017 ob 23:10

New York - MMC RTV SLO

Venus Williams je v letošnji sezoni igrala kar v treh velikih finalih. 37-letna Američanka želi podaljšati kariero vsaj do olimpijskih iger v Tokiu leta 2020.

Januarja je v finalu Odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu izgubila proti sestri Sereni, v Wimbledonu je bila v finalu boljša Španka Garbine Muguruza, na zaključnem mastersu sezone WTA v Singapurju pa Caroline Wozniacki. Na lestvici WTA je leto sklenila na odličnem petem mestu.

"Nimam namena prenehati. Olimpijske igre 2020 v Tokiu so že na obzorju. Kar malce noro. Poskušala bom vztrajati še vsaj toliko časa," je pojasnila Williamsova, ki bo leta 2020 dopolnila 40 let. V bogati zbirki ima že pet olimpijskih medalj. V Sydneyju je bila leta 2000 zlata med posameznicami in dvojicami, v Pekingu leta 2008 in Londonu leta 2012 je osvojila zlato med dvojicami, v Riu de Janeiru lani pa srebro med mešanimi dvojicami.

Sestra Serena po rojstvu prvega otroka načrtuje vrnitev na turnejo WTA v prihodnjem letu.

A. G.