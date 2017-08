Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Isaiah Thomas je kamen spotike v menjavi Clevelanda in Bostona. Foto: Reuters Sorodne novice Boston dobil Irvinga, a plačal visoko ceno Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Veto Clevelanda zaradi poškodbe Thomasa?

Razplet bo znan kmalu

28. avgust 2017 ob 09:28

New York - MMC RTV SLO

Zdravniški pregledi so v nevarnost postavili mega posel med NBA-ekipama Clevelandom in Bostonom, ki sta si prejšnji teden izmenjala orgnizatorja igre Isaiaha Thomasa in Kyriea Irvinga.

Poleg Thomasa naj bi Cavsi dobili še krilnega igralca Jaea Crowderja, hrvaškega centra Anteja Žižića in prvi izbor na naboru leta 2018, ki bo pripadel Brooklynu. Menjava je onstran Atlantika dvignila veliko prahu, kot kaže, pa se je še zapletla.

Zdravniška služba Clevelanda je po podrobnejšem pregledu poškodovanega kolka Thomasa izrazila zaskrbljenost, saj ne ve, kdaj se bo lahko vrnil na parket. Po poročanju virov blizu kluba naj bi Cleveland od Bostona zahteval dodatne igralce ali izbor na naboru, sicer bo menjavo blokiral.

V Bostonu so prepričani, da so dali že dovolj in "dodatkov" ne bo. Zato je realna grožnja, da do posla med kluboma ne bo prišlo. V Clevelandu si želijo, da bi Isaiah Thomas čimprej stopil na parket, saj se le tako lahko borijo za sam vrh. Po zaključku sezone naj bi LeBron James zapustil klub in je ta sezona zadnja z realno možnostjo napada na naslov.

Če do zaključka posla ne bo prišlo, bo Cleveland dobil nazaj nezadovoljnega Irvinga, ki je zahteval menjavo že julija. Strokovnjaki so prepričani, da bi Cleveland težko dobil boljšo ponudbo od Bostonove.

R. K.