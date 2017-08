Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Sebastian Vettel bo po mnenju dr. Helmuta Marka letos osvojil naslov svetovnega prvaka v formuli ena. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Vettel bo letos postal svetovni prvak!"

22. avgust 2017 ob 11:00

Sebastian Vettel bo letos osvojil peti naslov svetovnega prvaka v formuli ena, je prepričan Red Bullov motošportni direktor Helmut Marko.

Vettel je prvo polovico letošnje sezone sklenil na vrhu skupnega seštevka v kraljici motošporta, kjer ima 14 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem, lanskim podprvakom Lewisom Hamiltonom.

Marko Vettla zelo dobro pozna, z njim sodeluje že praktično vso Nemčevo kariero, z njim se je tudi veselil štirih zaporednih dirkaških in konstruktorskih naslovov svetovnega prvaka.

Vettel (in Ferrari) je imel tudi nekaj smole

"Verjamem v Sebastiana, saj vem, iz kakšnega testa je. Psihično je zelo močan dirkač," je za uradno spletno stran formule ena dejal 74-letni nekdanji dirkač iz Gradca. Nadaljeval je: "Ferrari je letos dvignil formo. Nekoliko slabše so se odrezali le v Silverstonu. V prvi polovici sezone je imel Ferrari najmočnejši dirkalnik, le zaradi spleta okoliščin ni požel več uspeha in osvojil večjega števila točk."

Z Nemcem se nikoli ni sprl

Marko je tudi priznal, da se s Heppenheimčanom nikoli nista sprla, kar je v končni fazi tudi razumljivo, saj je Vettel z Red Bullom nizal uspeh za uspehom. "Sebastian je šampion. Z njim smo pred poletnim premorom v prvenstvu zaostajali za 60 točk, pa smo na koncu vseeno osvojili oba naslova prvaka. Seb bo po letošnjem poletnem premoru še močnejši. Toliko ga poznam," je zaključil Marko, ki je v formuli ena med letoma 1971 in 1972 odpeljal 10 dirk.

M. L.