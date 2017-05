Vettel: Bottas je bil tokrat preprosto boljši od vseh nas

1. maj 2017 ob 12:18

Soči - MMC RTV SLO

Valtteri Bottas je na dirki za VN Rusije v Sočiju prvič v karieri zmagal v kraljici motošporta in potrdil, da bo v letošnji sezoni formule ena zelo pomemben akter.

27-letni Finec je pred letošnjo sezono sedel za volan Mercedesa. Prišel je kot menjava aktualnega svetovnega prvaka Nica Rosberga, ki je končal kariero. Nase je opozoril pri Williamsu, razmeroma hitro se je ujel z novim dirkalnikom, izvrstna pa je bila predstava na četrti dirki sezone v olimpijskem Sočiju. Zaradi moči Mercedesa je bilo vprašanje časa, kdaj bo Bottas prvič zmagal. Ob tem je bilo vprašanje, kako konkurenčen je lahko Lewisu Hamiltonu. Če je bil Britanec na prvih treh dirkah bistveno boljši, pa je zdaj Finec pokazal svojo moč in dokazal, da bo vsaj dober izziv za Hamiltona in morda tako nevaren tekmec, kot je bil Rosberg.

Zdržal pritisk, ki ga je izvajal Vettel

Bottas je bil ves konec tedna hitrejši od moštvenega kolega in (verjetno) prvega favorita sezone Hamiltona, ki je z Mercedesom že dvakrat postal svetovni prvak, se na treningih najbolj približal Ferrarijema, ki ju je nato v nedeljo prehitel. Odlično je startal, ko je v zavetrju švignil mimo štirikratnega svetovnega prvaka Sebastiana Vettla. Ta mu je sledil, a je taktični boj kljub težavam s pnevmatiko na koncu pripadel Fincu, ki ni klonil pod velikim pritiskom Nemca.

Bottas je tretji zmagovalec na štirih letošnjih dirkah. V skupnem seštevku vodi Vettel, ki je edini letos dvakrat zmagal. Ferrarijev dirkač ima 13 točk prednosti pred Hamiltonom, za katerim Bottas zaostaja za deset točk. Čeprav je Mercedes absolutni favorit, pa je Ferrari – predvsem Vettel – dokazal, da letos takšne prevlade ne bo. "To je bil njegov dan in zaslužil si je zmago. Bil je zelo hiter in odpeljal fantastično dirko. Ves konec tedna je bil veliko hitrejši od Lewisa, torej mu je treba čestitati in mu gredo vse zasluge. Tokrat je bil preprosto boljši od vseh nas," je o Bottasu povedal Vettel.

Zmaga se zdi še nadrealistična

"Moram reči, da običajno nisem tako čustven, vendar pa je bilo nekaj posebnega slišati finsko himno v svojo čast. Res dober občutek. Zdaj se mi vse zdi nadrealistično. Prva zmaga, upam, da prva od številnih. Brez dvoma je bila to ena mojih boljših dirk, zato je občutek še boljši," je občutke, ko je na 81. dirki v karieri prvič stopil na najvišjo stopničko, strnil Bottas.

"Sezona se je šele začela. Vedno je težko napovedovati, kakšna je oziroma bo. Zato tudi nisem bil preveč zaskrbljen zaradi razlike do vodilnih. Zaostanek v skupnem seštevku smo hitro izničili, tako da je prezgodaj podrobno govoriti o svetovnem prvenstvu. Osredotočeni smo le na izboljšavo dirkalnika, kar bo obema dirkačema omogočilo več zmag. Prva zmaga je nekaj posebnega. Vedno verjameš vase, če ne, je bolje, da ostaneš doma in ne dirkaš, ko dobiš potrditev in dosežeš dober rezultat, pa to pomeni največ na svetu," je še dodal Finec.

T. J.